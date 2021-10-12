Bursa'da cadde ortasında meydan muharebesi! Trafikte tartışan sürücüler yol ortasında tekme tokat kavga ettiler

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Bursa'da trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü eşlerinin ve çocuklarının yanında tekme tokat kavga etti.

Kavga, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarında dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü trafikte tartışmaya başladılar. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Eşlerinin ve çocukları yanlarında bulunun sürücüler araçlarından inerek cadde ortasında kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle zor da olsa bitirildi.

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