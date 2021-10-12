Öğrenciler için 'Sonbahar Şenliği'

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri’nde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademisi öğrencileri için 'Sonbahar Şenliği' düzenlendi.

Birçok etkinliğin yer aldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Sukaypark’ta gerçekleştirilen Sonbahar Şenliği’ne Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri’nde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademisi’nde eğitim gören 120 öğrenci ile birlikte velileri katıldı. Şenlik kapsamında düzenlenen etkinlikler öğrencilerden büyük ilgi gördü. Velileriyle birlikte halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı gibi etkinliklere katılarak renkli görüntüler sergileyen öğrenciler, şişme oyun havuzlarında da gönüllerince eğlendi. Yılın son güneşli günlerini Sonbahar Şenliği’nde eğlenerek geçiren öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.