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Çanakkale Türküsünü Rus Kızılordusu çaldı Haluk Levent söyledi Bursa'da Haluk Levent ile birlikte Rus Kızılordusu'nun verdiği konser dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı

İHA

Çanakkale Türküsünü Rus Kızılordusu çaldı Haluk Levent söyledi Bursa'da Haluk Levent ile birlikte Rus Kızılordusu'nun verdiği konser dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı

Haluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşları ve Çanakkale Türküsünü seslendirdiği anlar dinleyicileri mest etti. 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan turne, Bursa’da muhteşem bir konserle final yaptı. Konser öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret eden ünlü sanatçı Haluk Levent, konsere verdikleri destek nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordusu ile birlikte İzmir Marşını ve Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Rus Soprano'nun eşlik ettiği Çanakkale Türküsünde dinleyiciler duygusal anlar yaşadı. Konser büyük ilgi görürken, dinleyicilerin bazı marşlara eşlik ettiği görüldü. Ünlü sanatçı ve Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Türkiye Genel Başkanı Haluk Levent, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Podyum Park’ta gerçekleşen ‘Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' ile verdiği Cumhuriyet Marşları Konseri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Aktaş, Haluk Levent’in sanatçı kimliğinin yanı sıra duyarlı bir insan olduğunu belirtti. Rus Kızılordu Korosu ile birlikte Haluk Levent’i Bursa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Haluk Levent çok özel bir projeyle birlikte Bursamızda. Yıllarca televizyonlarda gördüğümüz, internet ortamında izlediğimiz Rus Kızılordu Korosu, Haluk Levent’le birlikte farklı şehirlerimizde konserler verdi. Bugün Haluk Bey’le beraber çok güzel bir organizasyona Bursa’da imza atacaklar, biz de keyifle kendilerini dinleyeceğiz. Böyle bir projeye destek vermekten, katkı vermekten son derece mutluyuz” diye konuştu.
Vatandaşların menfaatine olacak her işin yanında ve destekçisi olduklarını belirten Başkan Aktaş, “Haluk Levent, sanatçı kimliğinin ötesinde toplumun farklı katmanlarına, farklı sosyal konulara karşı müthiş duyarlı olan, buna dair projeler yapan, bunu dert edinen farklı bir sanatçı. Bu yönüyle de kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Yıllardır takip ediyor ve çok başarılı buluyorum. Toplumun hayrına, menfaatine, ihtiyaç sahipleri için sokak hayvanları için, farklı kesimler için, doğa için ve gerçekten bu ülkenin geleceği için yapılabilecek tüm güzelliklerin her zaman yanında olacağız” dedi.
Rus Kızılordu Korosu ile birlikte yaptıkları projenin finalinin Bursa’da olduğunu hatırlatan sanatçı Haluk Levent ise “Bursa’da Rus Kızılordu Korosu ile son konserimiz. Çok anlamlı bir kapanış. Kapanışın Bursa’da olması, finalin burada olması da bizi çok memnun etti. Başından beri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Rus Kızılordu Korosu ile yapacağım Cumhuriyet Marşları Konseri projesine destek verdi, yer verdi, imkan verdi hatta afiş verdi. Bu konuda teşekkürlerimizi sunmak da bizim görevimizdi. Çok sağ olsunlar. Yanımızda oldular. Var olsunlar, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muhteşem konser
Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Podyum Park'ta düzenlenen konser, Kızılordu askerlerinin Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı. Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordusu ile birlikte İzmir Marşı ve Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da izlediği konser vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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