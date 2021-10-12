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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda sık görülen kış hastalıkları

İHA

Çocuklarda sık görülen kış hastalıkları

Havaların soğuması ile birlikte çocukların bağışıklık sisteminin bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Alper Tunga Özbek, bazı hastalıkların tedavileri konusunda bilgi verdi.
Özellikle kış aylarında çocuklarda sık görülen hastalıklar başlıca nezle, grip, bronşit, zatürre ve rota virüse bağlı bağırsak enfeksiyonlar olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Alper Tunga Özbek, "Nezle, ortalama bir çocuk yılda 6 ila 8 kez nezle geçirebilir. Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilmekle birlikte boğaz ağrısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akması, öksürük, hafif ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları sık görülen bulgularıdır. Sıkça grip ile karıştırılır fakat gribe göre daha hafif seyreder. Damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşır. Genellikle tedavi gerektirmeden 57 gün içerisinde düzelir. Grip, influenza virüsün neden olduğu kış aylarının en sık görülen hastalığıdır, özellikle küçük çocuklarda, altta yatan kronik hastalığı olan bireylerde ve yaşlılarda ağır seyredebilir. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, titreme, bulantı, kusma gibi birçok şikâyetle kendini gösterebilir. Nezle ile benzer şekilde damlacık yoluyla bulaşır. Ve genellikle tedavi gerektirmeden 57 gün içerisinde düzelir. Korunmak amacı ile her sene EylülEkim aylarında influenza aşısı uygulanabilir. Bronşit Bronşiolit, hava yollarının iltihaplanması durumudur. Yaşamın ilk 2 yılında sık görülür, özellikle sigara dumanına maruz kalan çocuklar ile alerjik yapıya sahip olan çocuklar risk grubundadır diğer hastalıklardaki bulgulara ek olarak hırıltı, hışıltı, hızlı nefes alıp verme sık görülen belirtileridir. Mutlaka bir hekim tarafından görülmeli ve hastalığın derecesine göre uygun tedavi düzenlenmelidir" dedi.
Zatürre, akciğerlerdeki hava keselerinin iltihaplanması durumu olduğunu belirten Özbek, "Teşhisi fizik muayene, kan, balgam tetkikleri ve röntgen ile konulur. Ateş, şiddetli öksürük, balgam çıkarma, solunum sıkıntısı, göğüs ve karın ağrısı, bulantıkusma gibi şikâyetler görülebilir. Mutlaka doktora başvurmak gerekir, uygun tedavi ile tamamen iyileştirilebilir, Eğer senede 2 seferden fazla görülürse bu duruma neden olabilecek bir bağışıklık yetmezliği olup olmadığı yönünden değerlendirmek gerekir. Rota virüs enfeksiyonu, özellikle 2 yaş altı çocuklarda sık görülen kusma, ishal ve ateş ile seyreden bağırsak enfeksiyonudur. İshal ve kusmanın neden olduğu sıvı kaybı görülür. Çok bulaşıcı bir hastalıktır enfekte su veya gıdayla ya da eller yoluyla kişilere bulaşabilir. Etkin bir tedavisi bulunmamakla birlikte özellikle sıvı kaybı yönünden değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda sıvı tedavisi uygulanmalıdır. Rota virüs enfeksiyonundan korunmak için yaşamın ilk 3 ayında başlanan aşı uygulaması bulunmaktadır" dedi.
Kış hastalıklarından nasıl korunmamız gerektiği konusunda bilgi veren Özbek, "Çocuklarımızı bu enfeksiyonlara karşı korumak için alınması gereken başlıca önlem çocuklarımızın uygun şekilde aşılanmasıdır. Bununla birlikte bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olması için dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, bol miktarda sıvı tüketmeleri ve en az 2 yaşına kadar anne sütü almaları çocuklarımızın hastalıklardan korunmasında yardımcı olacaktır. Kış hastalıklarının bulaşmasını engellemenin en önemli yolu elleri sık sık yıkamak ve ağız, burun, gözlere sürmemektir, Ortama uygun katlı kıyafetler giydirip duruma göre katlarını artırıp azaltmak, çocuğumuzu sigara dumanının bulunduğu ortamlardan uzak tutmak, sarılıp öpmek yerine insanlara vücut ile selam vermek, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak, yaşam alanlarını sık sık havalandırmak da hastalıkların bulaşmasını engellemek için alınabilecek önlemler arasındadır.

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