Motosiklet sürücüsü, bin 300 lira cezayı duyunca fenalık geçirdi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde çekme belgeli plakasız motosikletiyle giderken trafik polisleri tarafından durdurulan Cemalettin E. (53), kendisine bin 300 lira ceza yazılınca fenalık geçirdi.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı´nda trafik ekipleri, uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi. Sürücü Cemalettin E.´ye bin 300 TL ceza uygulandı. Cezayı duyunca fenalaşan Cemalettin E., kaldırıma oturdu. Tansiyonunun çıktığını, kendisini iyi hissetmediği söyleyen sürücüye, polis ekipleri müdahale etti. Su verilen Cemalettin E., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Cemalettin E.´ye ayakta müdahale edildi. Motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-12 12:45:27



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