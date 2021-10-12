Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Yaralılar var

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısının uçtuğu öğrenilirken, fabrikada bazı işçilerin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

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