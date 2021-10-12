Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

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Derya EVREN/ KESTEL(Bursa) (DHA)BURSA'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Kestel Barakfaki mevkiinde tekstil ve deri yardımcı kimyasalları üretimi yapılan fabrikada öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının söndürürken, patlamanın sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bursa / Kestel Derya EVREN

2021-10-12 13:15:18



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