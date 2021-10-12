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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanatlı hayvan gübresiyle ceviz üretimini ikiye katladı

İHA

Kanatlı hayvan gübresiyle ceviz üretimini ikiye katladı

Yıllık 50 tona dayanan ceviz üretimiyle her geçen yıl potansiyelini artıran Mustafakemalpaşa’da ekim ayıyla birlikte ceviz hasadı başladı. Çiftçiler kanatlı hayvan gübresiyle verimi ikiye katladı.
Başta domates olmak üzere kapya biberi, süt ve süt ürünleri imâlatı ve tatlıcılık alanında Bursa’nın öncü bölgelerinden biri olan Mustafakemalpaşa’da ceviz üretimi ağı yaygınlaşıyor. Son yıllarda artan ceviz üretimiyle yüzü gülen ilçede 35 yıldır motosiklet yedek parça sektöründe hizmet verdikten sonra Karapınar Mahallesi’nde ceviz yetiştiriciliğine başlayan İsmail Bayer (59), bu yılki üretimden memnun olduğunu söyledi.
Cevizciliğe hobi olarak başladığını belirten İsmail Bayer, “Ceviz yetiştiriciliğinde en önemli nokta su ve bakım. Kanatlı hayvan gübresi verimi çok arttırıyor. 4 dönümlük arazideki 50 ağaçtan yıllık 700 kiloya yakın ceviz üretimi yapıyoruz. Kilosu 25 ila 35 TL arasında alıcı buluyor” dedi.
2010 yılında ‘chandler’ cinsi ceviz dikerek üretime hobi olarak başladığını dile getiren İsmail Bayer, ilçe genelinde yaklaşık 20 bin ceviz fidanı bulunduğunu, yıllık üretimin ise 50 tonu bulduğunu ifade etti.
En iyisi yarasa gübresi
Kanatlı hayvan gübresi kullanılarak cevizlerin iyi mahsul verdiğini kaydeden İsmail Bayer, “Ceviz ağaçlarının dibine atılan gübrelerin öncelikle yıpranmış, yani 12 yıllık olması gerekiyor. Güvercin, tavuk ve yarasa gübresi üretimi arttır. Küçük ve büyükbaş hayvan gübresi de kullanılabilir. Bunlar harmanlanmalı, sulama esnasında fidanların dip bölgelerine az miktarda dökülerek, potasyum, nitrat ve demir ihtiyacı bu gübrelerle karşılanmalıdır. Yarasa gübresi, kuş gübrelerinin içinde en iyisi. Az ve değerli olan bu gübre çeşidi, Doğu Anadolu’da mağaralarda bulunuyor. Cevizlerimiz gayet dolgun ve pazarı güzel bir mahsûl elde ediyoruz” diye konuştu.
Hobi olarak başladı, bırakamadı
Karapınar’ın ardından Mustafakemalpaşa merkezinde de 150 ağaçlık ceviz fidanını toprakla buluşturduğunu ve 5 yıl sonra buradan da ürün almaya başlayacağını söyleyen İsmail Bayer, “13 yaşındaki bir ağaçtan bakımı iyi oldukça yıllık 3035 kilo arasında verim alınabilir. 3 kabuklu olduğu için ilaçlamanın bir sıkıntısı yok. Çapalamanın ardından haziran ayında sulama yapılmalıdır.Ceviz, mercimek tanesi kıvamına geldiği zaman ilâçlama yapılır. 15 gün arayla iç kurdu ve hava ilâcı yapılır” dedi.
Devlet destekliyor
İsmail Bayer, son olarak ceviz üretiminin yaygınlaşmasının değerinden bahsederek, “4 yıl önce Türkiye’nin yüzde 60 ceviz açığı vardı. Şili bu alanda dünyada lider. Şu anda yüzde 50’ye düşsede hâlâ açık çok. Kırsalın, devlet destekleriyle birlikte kahvaltıdan tutun da tatlı sanayiine kadar her alanda kullanılan cevize yönelmesi gerekiyor. Bundan 50 yıl önce bir ceviz kesme furyası vardı bu yörede. Sunta kaplamalarda kullanılmak üzere bütün büyük ve eski cevizlerimiz kesildi. Son yıllarda bu açık kapatıldı. Cevizi ekmek değil, bakmak önemli” ifadelerini kullandı.

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