Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (3)

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Kestel ilçesinde Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Busan Kimya Fabrikası'ndaki patlamada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölen kişinin fabrikada çalışan Özkan Deniz olduğu, patlama sırasında fabrikanın dışında bulunan Neslihan Özlem, Ali Bora Onat ve Kevser Keskin ile yandaki fabrikada camların patlamasıyla 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, patlama sırasında gazdan zehirlenenlerin sayısının ise 24'e yükseldiği belirtildi.Fuat KARS/ BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Kestel Fuat KARS-BURSA-DHA

2021-10-12 14:03:40



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