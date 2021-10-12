Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor Ala geyiklerin kurları görüntülendi

Türkiye’nin önemli memeli türlerinden olan ve soyları tehlike altındaki ala geyiklerin kur davranışları sosyal medyada paylaşıldı. ‘Yabanın İzinde’ adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, ala geyiklerin ürkütücü bir tonda çıkardıkları böğürmeleri ise belgeselleri aratmayan cinstendi.

Türkiye’de çektiği yaban hayatı görüntüleriyle dikkat çeken Yabanın İzinde adlı sosyal medya kullanıcısı, birbirinden önemli yabani hayvan türlerini takipçileri ile paylaşıyor. Son olarak ülkemizdeki nesilleri tehlike altında ve görüntülenmesi en zor türlerden biri olan ala geyiklerin kur davranışlarını çekmeyi başardı.

Sonbahar ile birlikte ala geyiklerin üreme dönemi başlamış bulunuyor. Erkek ala geyikler yüksek sesle çıkardıkları böğürmeler ile dişilerini etkilemeye çalışıyor. Güçlü erkekler zaman zaman 810 dişiyi çevresinde tutarak kendi kolonisini oluşturabilir.

Antalya’da koruma bölgesinde dolaşan ala geyiklerin üreme dönemi kur böğürmeleri 5 kilometre uzaktan duyulabiliyor.

Son paylaşımında bu ala geyiklerin nefes kesen kur görüntülerine yer veren ‘Yabanın İzinde’ sayfası takipçileriyle o ânları paylaşınca büyük beğeni topladı.

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