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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 ayda 9 kişiye 30 bin lira akademik destek

İHA

6 ayda 9 kişiye 30 bin lira akademik destek

İnegöl Belediyesi’nin nisan ayında yaptığı akademik destek çağrısı sonrası yapılan başvurulardan 9’u destek almaya hak kazandı. 6 ayda 9 ayrı tez çalışması için toplam 30 bin TL destek verileceği açıklanırken, bu desteklerle 4 doktora, 4 yüksek lisans ve 1 akademik yayında İnegöl özelinde çalışma yürütülecek.
İnegöl Belediyesi, Nisan ayında örnek bir çalışma başlatmıştı. Belediye Başkanı Alper Taban tarafından duyurusu yapılan Akademik Destek Projesi, 6 ayda ciddi bir ilgiyle karşılandı. İnegöl ile ilgili akademik çalışma yapacak olan öğrencilere maddî yardım ve konaklama, ulaşım, rehberlik gibi imkânlar sunulması yönündeki çağrı sonucunda yapılan başvurulardan 9’u destekleme için uygun görüldü.
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Cihad Doğan rehberliğinde sürdürülen çalışmada, İnegöl ile ilgili bilimsel çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamayı amaç edinen akademik destek projesi kapsamında hangi üniversitede olursa olsun konu başlığı İnegöl olmak kaydıyla, altındaki konu başlığını kendisi seçebilecek şekilde İnegöl’e dair yapılacak araştırmalarda öğrencilere destek sağlanıyor. Uygulamayla ilgili İnegöl Belediyesi 130 devlet üniversitesini arayarak öğrencilerin bilgilendirilmesi noktasında talepte bulundu. Bunun üzerine pek çok farklı üniversiteden İnegöl ile ilgili araştırma yapmak için başvurular yapıldı. İlk 6 aylık süreçte 9 tez çalışmasına destek verilmesi için onay çıktı.
Belediye Başkanı Alper Taban, bu çalışmayı çok değerli bulduğunu ifade etti. Mahallî idareler olarak akademik çalışmalardan her fırsatta istifade ettiklerini dile getiren Alper Taban, “Üniversitelerimizle işbirlikleri yapıyoruz. Bu noktada ben öğrenci kardeşlerimizin yapacağı çalışmaları da çok değerli buluyorum. Nerede okuduğunuz ya da hangi üniversitede olduğunuz önemli değil. Bizim için önemli olan İnegöl adına bilimsel bir çalışma yapıyor olmanız. Bu çalışmalarda öğrencilerimize destek vermek bizler için de mutluluk verici. Şu âna kadar nisan ayında başlayan uygulamada 6 ayda 9 tez çalışmasına toplam 30 bin TL destek sağladık. Tarım ekonomisi, coğrafya, 2 farklı işletme konusu, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, jeoloji mühendisliği, tarih, enerji sistemleri mühendisliği ile gastronomi alanlarında çalışmalara destek verdik. 4 doktora, 4 yüksek lisans ve 1 akademik yayın (makale) olmak üzere bu alanlarda öğrencilerimizin çalışmaları sürüyor” dedi.
Taban, bu çalışma için 130 d üniversitesinin tek tek aranarak bilgilendirme yapıldığını anlattı.

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