Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (5)

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal plastik ham madde fabrikasında yaşanan patlamada yaşamını yitiren Özkan Deniz'in (43), üretim operatörü olarak çalıştığı öğrenildi. Evli ve 3 çouk babası Deniz'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılğı, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Kestel BURSA-DHA

2021-10-12 16:22:27



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