İTSO’dan sayısal takograf hizmeti

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, sayısal takograf (dijital ehliyet) hizmetinin artık İTSO bünyesinde verileceğini duyurdu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Türkiye’de bir ilke imza attı. İl odaları bünyesinde gerçekleştirilen sayısal takograf (dijital ehliyet) hizmeti, Türkiye’de ilk kez bir ilçede hizmete alındı. Artık İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde gerçekleştirilecek olan hizmet çerçevesinde İnegöl’de bulunan yaklaşık 5 bin kişi ve kurum, sayısal takograf için Bursa’ya gitmekten kurtulacak.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen sayısal takograf tanıtım toplantısına Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ile İnegöl’de yolcu ve yük taşımacılığı yapan kooperatif temsilcileri iştirâk etti.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bugün İnegöl’ümüze, İnegöl taşıyıcılarımıza, lojistik ve servis işiyle iştigal eden kardeşlerimize müjdeli haber vermek için bir araya geldik. Özellikle son 2 yıldır üzerinde çalışmış olduğumuz, meslek komitelerimizden ve başkanlarımızdan bize iletilen sayısal takograf yani dijital ehliyet ile ilgili İnegöl’de çözüm bekleyen bir sorun vardı. Sayısal takograf yenilenmesi ve alınması Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilmekteydi. Sayın başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin ve meslek komitemizin vermiş oldukları destekler sonrası yapmış olduğumuz girişimler neticesi bugünden itibaren İnegöl’ümüzde bu konuda faaliyette bulunan tüm kardeşlerimiz, esnafımız sayısal takograf işlemlerini yani dijital ehliyet yenilemelerini artık İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirecekler. Bugünden itibaren hemşerilerimizi Bursa’ya yollamayacağız. Bu aşamaya gelmekte büyük bir çalışma ortaya koyduk. Başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Yönetim kuruluma, meclis üyelerime, Komite Üyelerime ve saygıdeğer başkanlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bubugüne kadar bu hizmeti sağlayan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bundan sonra bütün arkadaşlarımız bu hizmeti İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alacaklar.”

İnegöl’den bir ilk daha

Yavuz Uğurdağ, “Azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçlar, kamyon, kamyonet, çekici ve diğerleri, yolcu taşımacılığında da sürücü dâhil olmak üzere 9 veya daha fazla yolcu taşıyan araçlar, şehirlerarası, uluslararası, otobüs ve benzeri ulaştırma sektöründe dijital ehliyet olarak anılan sayısal takograf kartı hizmeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yalnızca il merkezlerinde, il odalarında karşılanıyordu. Artık bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde ilçe odalarımız da bu hizmeti verecekler. Yani İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası il statüsünde hizmet vermeye devam edecek. Bu hizmetten İnegöl’de 5 bin dolayında kişi ve firma istifade edecek. Hizmetin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah ileride de daha üst kalitede hizmet almaya devam edecekler. Tekrar bu noktaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum” dedi.

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