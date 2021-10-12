Büyükşehir’le çiftçi kazanıyor, ürünler değerleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’le çiftçi kazanıyor, ürünler değerleniyor

İHA

Büyükşehir’le çiftçi kazanıyor, ürünler değerleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin zarar etmesini önlemek maksadıyla yürüttüğü ‘çerezlik ay çekirdeği’ alım programı törenle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ürünü kaliteli yetiştirmek kadar plânlı üretimin ve doğru pazarlamanın da önemli olduğunu söyledi.
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle her alanda çiftçiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım AŞ marifetiyle başlattığı ‘‘çerezlik ay çekirdeği’ alım programını, İnegöl İlçesi’nde başlattı. Yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry, çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu sene ürünlerin satışında büyük sıkıntı yaşayan ay çekirdeği üreticilerinin de yanında yer aldı. Çiftçilerin elinde kalan ve düşük fiyatlar içerisinde mücadele eden çerezlik ay çekirdeğinin, belirlenen kalite ve fiyatlandırma sonucunda Tarım A.Ş. marifetiyle alımını yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, ay çekirdeği fiyatlarının piyasada hak ettiği değere ulaşmasını hedefliyor. Ürünlerin alımını, her hafta yapılacak olan ekspertiz onayıyla gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, çekirdekleri kalitelerine göre kilosu 78 TL arasından alacak.
İnegöl Tahıl Hali’ndeki törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, ziraat odaları başkanları, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz yıllarda ay çekirdeğinin çok iyi para yaptığını, aynı durumun son dönemde ahududu ve yaban mersininde görüldüğünü söyledi. Çiftçiye birçok alanda destek verdiklerini belirten Başkan Aktaş, tarımın bilinçli ve doğru plânlamayla yapılması gerektiğini ifade etti. Ay çekirdeğinde sıkıntının sadece bol üretim olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, çıkış kaynağı ile nihai kaynak arasında çok ciddi rakam farkının olduğunu söyledi. Bursa’nın 2019 yılı tarımsal ihracatının 287 milyon dolar olduğunu, 2020 yılında ise 350 milyon dolara çıktığını anlatan Başkan Aktaş, bu yılın sonunda ise 400 milyon doları geçmesini beklediklerini belirtti. Ahududu, yaban mersini ve siyah incirde işlerin iyi gittiğini ve herhangi bir desteğin verilmediğini ifade eden Başkan Aktaş, “Tarım AŞ ile çiftçinin kaliteli ürün yetiştirip daha iyi kazanmasını, piyasada dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda fuarlara da katılarak ürünleri birçok pazarda tanıtmaya çalışıyoruz. Ay çekirdeğinde yaşanan sıkıntı bize iletildi. İnegöl ve Yenişehir’de toplam 2000 ton civarında çerezlik çekirdek kalmış. Amacımız ihtiyaca göre ürünü ekonomiye kazandırmak. Kâr zarar hesabı yapmıyoruz. Tarım AŞ aracılığıyla piyasayı dengelemek istiyoruz. Başlattığımız bu projeyle ciddi bir kıpırdanma olacağına inanıyorum. Ürünlerin alımı, her hafta yapılacak olan ekspertiz onayıyla gerçekleşecek. Ekspertizin incelemesi sonucunda alım kriterleri standartları belirlenecek. Kriter olarak iç doluluğu 220270 hektolitre ve boyutları 8595 milim arası olarak belirlendi. Çekirdeklerin kalitelerine göre kilosu 78 TL arasında yapılacak” dedi.
“Tarımda yapacak çok işlerimiz var”
Gerekli depoyla alakalı çalışmaları Tarım AŞ’nin organize edeceğini açıklayan Başkan Aktaş, ilk etapta Yenişehir mevkiinde kooperatif deposunun uygun görüldüğünü söyledi. Amacın ay çekirdeği alıp satmak olmadığının altını çizen Başkan Aktaş, “Biz piyasayı regüle etmenin hesabındayız. Ürünü kaliteli yetiştirmeliyiz. Hesapsız ekim dikim işlerine girmemeliyiz. İyi üretmenin yanında iyi de pazarlamalıyız. Bursa olarak çok ciddi avantajlarımız var. Tarımda yapacak çok işlerimiz var. Üzerimize düşen görevler var. Bizler doğru plânlama yapacağız. Hayat normalleştikçe 2022’de daha çok fuara katılarak ürünlerimizi tanıtacağız. Tarım sektörü de bundan payını alacak. Sürece destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Tarımı güçlendirmek istiyoruz”
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin büyümeye devam ettiğini, sanayi ve ekonominin yanında tarımın da geliştiğini belirtti. Ay çekirdeğinde yaşanan aksaklık üzerine projenin başlatıldığını ifade eden Taban, elini taşının altına koyan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tarım AŞ’ye teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın çiftçinin zor zamanında yanında olduğunu söyleyen Taban, “İnegöl Belediyesi olarak kırsala, tarıma ve hayvancılığa destek oluyoruz. İnegöl, ova koruma planları içerisine alınmış bir bölgedir. Bu yüzden buralarda sanayileşme düşünmüyoruz. Buralarda tarımı güçlendirmek istiyoruz. Bu sektördeki insanların kalkınmasını arzuluyoruz. Daha iyi planlarla arz talep dengesini doğru sağlarız. Böylece sadece çiftçi alıcılara mahkûm olmaz. Oyun kurucu üretici olur. Projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl ay çekirdeğine daha önce müthiş talep olduğunu, ziraat odası olarak bunun patentinin alınması için harekete geçtiklerini anlattı. Yaşadıkları sıkıntılı süreç hakkında bilgi veren Çelik, Büyükşehir Belediyesi ve Tarım A.Ş. tarafından başlatılan alımın çiftçiye nefes aldıracağını belirterek teşekkür etti.
Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise, ay çekirdeğinin çok para ettiği dönemde alım sözü vererek üreticiyi daha fazla ekmesi konusunda teşvik eden tüccarların sözünde durmadığını ifade etti. Plansız ekime sebep olan dev firmaların alım yapmadığı ortamda Büyükşehir Belediyesi’nin harekete geçtiğini anlatan Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Kulaca Mahalle Muhtarı Sedat Seçim, geçim kaynakları olan ay çekirdeğinin elde kaldığını belirterek katkı veren Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tarım A.Ş.’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İTSO’dan sayısal takograf hizmeti
YEREL HABERLER İTSO’dan sayısal takograf hizmeti
İzinsiz hafriyat ve moloz dökümüne geçit yok Moloz dökümünü önlemek için özel ekip kuruldu Tarım arazilerinin kirletilmesine izin verilmiyor
YEREL HABERLER İzinsiz hafriyat ve moloz dökümüne geçit yok Moloz ...
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (5)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (5)
Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına ...
6 ayda 9 kişiye 30 bin lira akademik destek
YEREL HABERLER 6 ayda 9 kişiye 30 bin lira akademik destek
Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
YEREL HABERLER Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
Tomrukla kamyon arasında sıkışan şoförün bacağı koptu
YEREL HABERLER Tomrukla kamyon arasında sıkışan şoförün bacağı koptu
Nilüfer Çocuk Korosu yeni koristlerini arıyor
YEREL HABERLER Nilüfer Çocuk Korosu yeni koristlerini arıyor
Kamyonunun üzerindeki tomrukla birlikte kasadan düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonunun üzerindeki tomrukla birlikte kasadan düşüp ...
Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti
İnegöllü mobilyacılar ihracatı artırmak için atağa kalkıyor
YEREL HABERLER İnegöllü mobilyacılar ihracatı artırmak için atağa ...
Sunğipek Yerleşkesi öğrenci merkezine kavuşuyor
YEREL HABERLER Sunğipek Yerleşkesi öğrenci merkezine kavuşuyor
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (4)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (4)
Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor Ala geyiklerin kurları görüntülendi
YEREL HABERLER Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 ...
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (3)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (3)
Kırgızistan’dan Bursa’ya yatırım daveti
YEREL HABERLER Kırgızistan’dan Bursa’ya yatırım daveti
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı Patlamanın etkisiyle çatısı havaya uçan fabrika drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 2'si ağır 6 ...
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)
Başkan Özkan’dan Yağmur ve Şahiner’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Özkan’dan Yağmur ve Şahiner’e ziyaret
Bursa'da plastik fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da plastik fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 6 ...
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı / Ek ...
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek
YEREL HABERLER Teknoloji odaklı projeler DİJİMER ile desteklenecek
Kanatlı hayvan gübresiyle ceviz üretimini ikiye katladı
YEREL HABERLER Kanatlı hayvan gübresiyle ceviz üretimini ikiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.