Büyükşehir’le çiftçi kazanıyor, ürünler değerleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin zarar etmesini önlemek maksadıyla yürüttüğü ‘çerezlik ay çekirdeği’ alım programı törenle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ürünü kaliteli yetiştirmek kadar plânlı üretimin ve doğru pazarlamanın da önemli olduğunu söyledi.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle her alanda çiftçiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım AŞ marifetiyle başlattığı ‘‘çerezlik ay çekirdeği’ alım programını, İnegöl İlçesi’nde başlattı. Yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry, çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu sene ürünlerin satışında büyük sıkıntı yaşayan ay çekirdeği üreticilerinin de yanında yer aldı. Çiftçilerin elinde kalan ve düşük fiyatlar içerisinde mücadele eden çerezlik ay çekirdeğinin, belirlenen kalite ve fiyatlandırma sonucunda Tarım A.Ş. marifetiyle alımını yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, ay çekirdeği fiyatlarının piyasada hak ettiği değere ulaşmasını hedefliyor. Ürünlerin alımını, her hafta yapılacak olan ekspertiz onayıyla gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, çekirdekleri kalitelerine göre kilosu 78 TL arasından alacak.

İnegöl Tahıl Hali’ndeki törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, ziraat odaları başkanları, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz yıllarda ay çekirdeğinin çok iyi para yaptığını, aynı durumun son dönemde ahududu ve yaban mersininde görüldüğünü söyledi. Çiftçiye birçok alanda destek verdiklerini belirten Başkan Aktaş, tarımın bilinçli ve doğru plânlamayla yapılması gerektiğini ifade etti. Ay çekirdeğinde sıkıntının sadece bol üretim olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, çıkış kaynağı ile nihai kaynak arasında çok ciddi rakam farkının olduğunu söyledi. Bursa’nın 2019 yılı tarımsal ihracatının 287 milyon dolar olduğunu, 2020 yılında ise 350 milyon dolara çıktığını anlatan Başkan Aktaş, bu yılın sonunda ise 400 milyon doları geçmesini beklediklerini belirtti. Ahududu, yaban mersini ve siyah incirde işlerin iyi gittiğini ve herhangi bir desteğin verilmediğini ifade eden Başkan Aktaş, “Tarım AŞ ile çiftçinin kaliteli ürün yetiştirip daha iyi kazanmasını, piyasada dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda fuarlara da katılarak ürünleri birçok pazarda tanıtmaya çalışıyoruz. Ay çekirdeğinde yaşanan sıkıntı bize iletildi. İnegöl ve Yenişehir’de toplam 2000 ton civarında çerezlik çekirdek kalmış. Amacımız ihtiyaca göre ürünü ekonomiye kazandırmak. Kâr zarar hesabı yapmıyoruz. Tarım AŞ aracılığıyla piyasayı dengelemek istiyoruz. Başlattığımız bu projeyle ciddi bir kıpırdanma olacağına inanıyorum. Ürünlerin alımı, her hafta yapılacak olan ekspertiz onayıyla gerçekleşecek. Ekspertizin incelemesi sonucunda alım kriterleri standartları belirlenecek. Kriter olarak iç doluluğu 220270 hektolitre ve boyutları 8595 milim arası olarak belirlendi. Çekirdeklerin kalitelerine göre kilosu 78 TL arasında yapılacak” dedi.

“Tarımda yapacak çok işlerimiz var”

Gerekli depoyla alakalı çalışmaları Tarım AŞ’nin organize edeceğini açıklayan Başkan Aktaş, ilk etapta Yenişehir mevkiinde kooperatif deposunun uygun görüldüğünü söyledi. Amacın ay çekirdeği alıp satmak olmadığının altını çizen Başkan Aktaş, “Biz piyasayı regüle etmenin hesabındayız. Ürünü kaliteli yetiştirmeliyiz. Hesapsız ekim dikim işlerine girmemeliyiz. İyi üretmenin yanında iyi de pazarlamalıyız. Bursa olarak çok ciddi avantajlarımız var. Tarımda yapacak çok işlerimiz var. Üzerimize düşen görevler var. Bizler doğru plânlama yapacağız. Hayat normalleştikçe 2022’de daha çok fuara katılarak ürünlerimizi tanıtacağız. Tarım sektörü de bundan payını alacak. Sürece destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tarımı güçlendirmek istiyoruz”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin büyümeye devam ettiğini, sanayi ve ekonominin yanında tarımın da geliştiğini belirtti. Ay çekirdeğinde yaşanan aksaklık üzerine projenin başlatıldığını ifade eden Taban, elini taşının altına koyan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tarım AŞ’ye teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın çiftçinin zor zamanında yanında olduğunu söyleyen Taban, “İnegöl Belediyesi olarak kırsala, tarıma ve hayvancılığa destek oluyoruz. İnegöl, ova koruma planları içerisine alınmış bir bölgedir. Bu yüzden buralarda sanayileşme düşünmüyoruz. Buralarda tarımı güçlendirmek istiyoruz. Bu sektördeki insanların kalkınmasını arzuluyoruz. Daha iyi planlarla arz talep dengesini doğru sağlarız. Böylece sadece çiftçi alıcılara mahkûm olmaz. Oyun kurucu üretici olur. Projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl ay çekirdeğine daha önce müthiş talep olduğunu, ziraat odası olarak bunun patentinin alınması için harekete geçtiklerini anlattı. Yaşadıkları sıkıntılı süreç hakkında bilgi veren Çelik, Büyükşehir Belediyesi ve Tarım A.Ş. tarafından başlatılan alımın çiftçiye nefes aldıracağını belirterek teşekkür etti.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş ise, ay çekirdeğinin çok para ettiği dönemde alım sözü vererek üreticiyi daha fazla ekmesi konusunda teşvik eden tüccarların sözünde durmadığını ifade etti. Plansız ekime sebep olan dev firmaların alım yapmadığı ortamda Büyükşehir Belediyesi’nin harekete geçtiğini anlatan Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kulaca Mahalle Muhtarı Sedat Seçim, geçim kaynakları olan ay çekirdeğinin elde kaldığını belirterek katkı veren Büyükşehir Belediyesi’ne ve Tarım A.Ş.’ye teşekkür etti.

