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Yenişehir'de 30 ayda 1500 kişiye iş bulundu Yenişehir’de yüzler gülüyor

İHA

Yenişehir'de 30 ayda 1500 kişiye iş bulundu Yenişehir’de yüzler gülüyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde iş arayan 1500 vatandaş belediye sayesinde iş sahibi oldu.
Yenişehir Belediyesinin çabalarıyla 30 ayda 1500 insana iş bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşerilerimizin yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Bunların en başında işsizlik meselesi vardı. Halkımızın teveccühü ile seçilmiş olduğumuz tarihten bu yana geçen 30 aylık süre içerisinde bire bir yaptığımız görüşmeler neticesinde bugüne kadar 1500 vatandaşımızın iş bulmasına vesile olduk. Binalar, spor kompleksleri, yollar ve daha birçok hizmet yapıyoruz. Fakat bir insanımızı iş ve aşla buluşturmak bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Onların yüzündeki mutluluğa şahit olmanın tarifi yoktur. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer hemşerilerimizin öncelikle iş ihtiyaçlarını gidermek için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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