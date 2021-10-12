TOFAŞ - Kalev Cramo: 77 - 81

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Alexandre Deman (Fransa), Martin Vulic (Hırvatistan)

TOFAŞ: Zubcic 10, Berk Uğurlu 16, Cruz 17, Cook 5, Muhsin Yaşar 8, Emre Tanışan 10, Shepherd 6, Berke Büyüktuncel, Yiğit Arslan 5, Ali Taşkın

Kalev Cramo: Lewis 17, Silins 8, Berry 10, Nurger 4, Kitsing 8, Melson 24, Kurbas, Hermet 8, Dorbek 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-18

DEVRE: 40-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-62

5 FAUL ALAN: Dk. 32.09 Nurger (Kalev Cramo)TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin F Grubu 2'nci hafta maçında sahasında ağırladığı Kalev Cramo´YA 81-77 mağlup oldu.Maçın başında Melson ve Silins'in atışlarında 3 sayılık isabet bulan Kalev Cramo, ilk dakikada 6-0 öne geçti. TOFAŞ, hücumda Berk Uğurlu, Cruz ve Zubcic'in sayı katkısıyla ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Kalev Cramo, 13´üncü dakikada 28-27 öne geçti. TOFAŞ´lı basketbolcuların bulduğu isabetli atışlarla ilk yarı 40-40 eşitlikle bitti. 3´üncü periyotta Melson'un isabetli atışlarıyla sayı üreten Cramo, 27´nci dakikada 59-49 öne geçti. 3´üncü periyodu 62-58 skorla konuk ekip önde bitirdi.

Son periyotta Lewis ile etkili olan konuk ekip, 31´inci dakikada farkı 6 sayıya çıkararak, skoru 67-61´e çıkardı. TOFAŞ, iyi savunmayla 37´nci dakikada Cruz ile bulduğu sayıyla skoru 71-71 eşitledi. Kalev Cramo, oyuncuların isabetli dış atışlarıyla son 18 saniyeye 2 sayı önde girdi. Pota altından Lewis ile top çıkarmaya çalışan konuk ekip, 5 saniye boyunca elden topu çıkaramayınca son hücum TOFAŞ'a kaldı. Son hücumu mavi-yeşilliler değerlendirmeyince Kalev Cramo maçtan 81-77 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-10-12 21:28:27



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