Bursa'da off-road yapan araç takla attı: 2 yaralı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Bursa'da offroad yapan araç takla atarak ormanlık araziye uçtu. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çalı Mahallesi’nde bulunan ormanlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki offroad aracı rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık araziye uçarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa B. ağır yaralanırken yanında bulunan kadın ise hafif yaralandı. Çevrede görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa B. ve yanında bulunan kadın itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu ile düştükleri yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Mustafa B. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesini ardından ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Araç ise kullanılmaz hale geldi. Mustafa B. 'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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