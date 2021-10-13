(Özel Haber) Kanser hastalığına yakalanan kadını evlat sevgisi ayakta tuttu Kanser sebebiyle saçlarını kazıtan anneyi, oğlu, "Annecim, lütfen ağlama. Saçların ve kaşların olmasa da sen benim annemsin. Sen bizim için çok özelsin" diyerek hayata bağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel Haber) Kanser hastalığına yakalanan kadını evlat sevgisi ayakta tuttu Kanser sebebiyle saçlarını kazıtan anneyi, oğlu, "Annecim, lütfen ağlama. Saçların ve kaşların olmasa da sen benim annemsin. Sen bizim için çok özelsin" diyerek hayata bağladı

İHA

(Özel Haber) Kanser hastalığına yakalanan kadını evlat sevgisi ayakta tuttu Kanser sebebiyle saçlarını kazıtan anneyi, oğlu, "Annecim, lütfen ağlama. Saçların ve kaşların olmasa da sen benim annemsin. Sen bizim için çok özelsin" diyerek hayata bağladı

Bursa’da Meme Kanseri Farkındalık Haftasında bir araya gelen hastaların hikâyeleri herkesi duygulandırdı. Kanser olduğu için saç ve kaşlarını kazıması gereken 43 yaşındaki Sema Zeybek Yosmaoğlu, oğlunun sözleriyle hayata yeniden bağlandı.
Bursa'da 131 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen programda, kanser tedavisi gören ve bu hastalığı atlatan kadınlar bir araya geldi. Yapılan kahvaltının ardından kadınların anlatmış olduğu hikâyeler herkesi duygulandırdı. Her yıl düzenli olarak taramalarımı yaptırdığını belirten evli ve 1 çocuk annesi 43 yaşındaki Selma Zeybek Yosmaoğlu, “Yine böyle bir test sonucunda kitle ortaya çıktı. Ben içim rahat etmediği için biyopsi yaptırdım. Kanser olduğumu öğrendim. Bir hafta sonra hastaneye yattım. 1,5 yıldır tedavim devam ediyor. Ameliyattan sonra radyoterapi ve kemoterapi uygulaması yapıldı. Zor bir süreçten geçtim. Psikolojik olarak ayakta kaldığınız zaman atlatılmayacak bir süreç değil. Ancak en önemli bayanların vücutlarını tanıması ve erken teşhis çok önemlidir. Birçok arkadaşım ‘korkuyorum. Korktuğum için gitmiyorum’ cümlelerini duyuyorum. Bu ‘korkuyorum’ lafı ileride daha büyük korkulara sebebiyet vereceği için en başındaki korku hiçbir şey değil. Çünkü erken teşhis edildiğinde daha rahat ve kısa sürede atlatıyorsunuz. Çevrenizdekilerin psikolojik desteği de çok önemli. Ben ailemden bu desteği fazlasıyla aldım. Hastanedeki arkadaşlardan desteği de çok iyi aldım” dedi.
"Kanser kelimesini hiç kullanmadık"
Oğlunun etkilenmesini istemedikleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yosmaoğlu, “10 yaşında oğlum var. Onun etkilenmesini hiç istemedik. Çünkü bu hastalığın adını söylemek çok kötü olduğunu düşündük. Çok zorda kaldıysak ‘kötü hücre’ dedik. Yoksa bu hastalığa yakalanan ölecek, yakalanmayan ölmeyecek diye bir şey yok. Ben oğlumu psikolojik olarak ayakta tutabilmek için o kelimeyi hiç kullanmadık. ‘İltihap vardı. İltihabı aldılar. Tekrar oluşmaması için serum oluyorum’ diye konuştuk. Kemoterapi ve radyoterapi lafı da evde geçmedi. Ben çünkü kendimi hasta hissetmiyordum. Alemiyat oldum temizlendim ve çıktım. Sonradan yapılan bütün tedavilerin ise bir kalkan oluşması adına yapıldığını biliyordum. Oğlumun etkilenmemesi için çok çaba sarf ettik" şeklinde konuştu.
"Beni oğlumun tesellisi ayakta tuttu"
Oğlu il yaşadığı diyaloğu anlatırken gözleri dolan Selma Zeybek Yosmaoğlu, "Saçlarımı kestirdiğimde çok etkilendim. O gün çok ağlamıştım. Oğlum bana gelip, ‘Annecim lütfen ağlama. Saçların ve kaşların olmasa da sen benim annemsin. Sen bizim için çok özelsin. Sen bizim çok kıymetlimizsin. Her halinle bizim için özelsin. Lütfen ağlama. Ben varım. Ben seni çok seviyorum. Benim ve babam için sen özel bir insansın. Eğer dışarıdakilerin bakışlarından rahatsız olacaksın diye ağlıyorsan buda onların kendi eksiklikleridir’ diye beni teselli etti. Bu konuşma sürekli benim kulağımda yankılandı. Bende çocuğumu üzmemek adına elimden geleni yaptık. Allah’ın izniyle her şeyi atlattık” diye konuştu.
"Şaka yaparken gerçek oldu"
Tedavi gören 40 yaşındaki Pınar Altınok Suyolcu ise, "Nodüllerimden dolayı doktora gittim. 40 yaşına geldim. Bir momografi yapalım diye doktorumla şakalaşırken, lenf bezlerimin şiştiğini gördük. Ultrason ve biyopsiden sonra kanser olduğumu öğrenince Bandırma’dan Bursa’ya geldim. 3’üncü evre meme kanseri teşhisi konuldu. Kemoterapi almaya başladığımda herkeste olduğu gibi benimde saçlarım döküldü. Ben saçlarımı kazıttığım an dışarıya da bu şekilde çıktım. Kendi içimden geldiği gibi davrandım. Şu anda hiçbir problemsiz bugüne kadar geldi. Kemoterapiden sonra ameliyat olmayı daha sonra da radyoterapiyle devam edeceğiz diye umut ediyorum" dedi.
"İkizlerim beni tanıyamadı"
Hastalığı yendikten sonraki tek hayâlini aktaran Suyolcu, "Saçlar önemli ama benim 6 yaşında ikizlerim var. Onlar için çok önemliydi. İlk saçlarımı kazıttığımda markette beni bulamadılar. Ağlamaya başladılar. Beni bulduklarında bir daha saçlarımı kazıtmamamı söylediler. Bu hastalığı yendiğimde saçlarımı uzatıp onlarla uzun bir tatil yapmayı planlıyorum” diye konuştu.
"Kadınlar kendi kendini muhakkak kontrol etsin"
VM Medical Park Bursa Hastanesi Prof. Dr. Murat Aslan, “Meme kanseri taramasını Sağlık Bakanlığı teşvik ediyor. Bunun içinde kanser tarama merkezleri KETEM, ücretsiz bir şekilde kontrol sağlıyor. Hastalığı koltuk altındaki lenf bezlerine geçmeden yakalarsak, ortadan kaldırılması ve kısa sürede kurtulması taramalar çok önemlidir. Bunun haricinde bayanların kendilerini de kontrol etmeleri çok önemlidir. Memede kitle olduğunda ağrısız ve sert bir kitle oluşuyor.Bayanlar ağrılı bir kitle olacak diye şaşırıyorlar. Meme başının içeri çökmesi, meme başından kanlı akıntının gelmesi, meme cildinin portakal kabuğu gibi görüntü alabiliyor. Meme başlarının asimetrik olması da önemli. Koltuk altında ağrısız şişlik ortaya çıkabiliyor. Bunlardan birini fark etmeleri durumunda zaman kaybetmeden doktora başvurmalılardır" şeklinde konuştu.

"Erken teşhis tedavide önemli"

VM Medical Park Bursa Hastanesi Medical Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar, “Meme kanseri dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yaklaşık 8 kadından birinde meme kanseri çıkma ihtimali çok yüksek. Toplumu geniş bir şekilde ilgilendiren bir hastalıktır. Şunu da bilmekteyiz ki, erken teşhisle birlikte bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. Kadınların bu konuda çok dikkatli ve bilinçli olması çok önemlidir. 20 ile 40 yaş arasında kendi kendine meme muayenesi pratik ve uygulanabilir bir yol olarak ortaya çıkmaktadır. Daha sonra ise senede bir kere doktor muayenesi çok önemlidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beton aydınlatma direğine çarpan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Beton aydınlatma direğine çarpan otomobil uçuruma ...
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı Bursa’da 30 metrelik uçurumdan düşmekten aydınlatma direği kurtardı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: ...
Yangına müdahale eden itfaiye 'Türk bayrağı'nı alevlerin arasından alıp, karşı binaya astı
YEREL HABERLER Yangına müdahale eden itfaiye 'Türk bayrağı'nı ...
Bursa'da off-road yapan araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da off-road yapan araç takla attı: 2 yaralı
TOFAŞ - Kalev Cramo: 77 - 81
YEREL HABERLER TOFAŞ - Kalev Cramo: 77 - 81
İtfaiye eri Türk bayrağını yanmaktan kurtardı İtfaiyecilerin bayrak hassasiyeti
YEREL HABERLER İtfaiye eri Türk bayrağını yanmaktan ...
TOFAŞ - Kalev Cramo (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Kalev Cramo (FOTOĞRAFLAR)
Yenişehir'de 30 ayda 1500 kişiye iş bulundu Yenişehir’de yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Yenişehir'de 30 ayda 1500 kişiye iş ...
Sönmez anıldı
YEREL HABERLER Sönmez anıldı
Büyükşehir’le çiftçi kazanıyor, ürünler değerleniyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’le çiftçi kazanıyor, ürünler değerleniyor
İTSO’dan sayısal takograf hizmeti
YEREL HABERLER İTSO’dan sayısal takograf hizmeti
İzinsiz hafriyat ve moloz dökümüne geçit yok Moloz dökümünü önlemek için özel ekip kuruldu Tarım arazilerinin kirletilmesine izin verilmiyor
YEREL HABERLER İzinsiz hafriyat ve moloz dökümüne geçit yok Moloz ...
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (5)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (5)
Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Minik çocuğun ayağı bisiklete sıkıştı, yardımına ...
6 ayda 9 kişiye 30 bin lira akademik destek
YEREL HABERLER 6 ayda 9 kişiye 30 bin lira akademik destek
Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
YEREL HABERLER Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
Tomrukla kamyon arasında sıkışan şoförün bacağı koptu
YEREL HABERLER Tomrukla kamyon arasında sıkışan şoförün bacağı koptu
Nilüfer Çocuk Korosu yeni koristlerini arıyor
YEREL HABERLER Nilüfer Çocuk Korosu yeni koristlerini arıyor
Kamyonunun üzerindeki tomrukla birlikte kasadan düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonunun üzerindeki tomrukla birlikte kasadan düşüp ...
Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üç çocuk babası işçi hayatını kaybetti
İnegöllü mobilyacılar ihracatı artırmak için atağa kalkıyor
YEREL HABERLER İnegöllü mobilyacılar ihracatı artırmak için atağa ...
Sunğipek Yerleşkesi öğrenci merkezine kavuşuyor
YEREL HABERLER Sunğipek Yerleşkesi öğrenci merkezine kavuşuyor
Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (4)
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (4)
Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor Ala geyiklerin kurları görüntülendi
YEREL HABERLER Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.