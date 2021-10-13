BUDO'da bazı seferler iptal edildi

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi

10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi

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