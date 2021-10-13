Kocayayla Göleti'nde sona yaklaşıldı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bursa Keles Kocayayla Göleti Sulaması inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte toplamda 4 bin 550 dekar tarım alanının sulamaya açılacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bursa’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçün önüne geçiyor.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bu kapsamda Bursa Keles Kocayayla Göleti Sulaması inşaatında çalışmaların devam etmektedir. Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte toplamda 4 bin 550 dekar tarım alanının sulamaya açılacak” dedi.

Yıldız, “Projenin yüzde 85’lik kısmı tamamlanmış olup; çeşitli çap ve basınç sınıfında 22 bin 931 metre HDPE boru döşenmesi ve 177 adet sanat yapısı imalatları aralık ayı sonuna kadar tamamlanarak 4 bin 550 dekar tarımsal alan sulamaya açılacaktır. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 10 milyon 500 bin lira katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

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