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(Özel) Yargıtay açıkladı: "Mesaide kendi adına iş yapan işçi şimdi yandı" Mesai saatinde kendi namına iş yapan işçi tazminatsız kovuldu

İHA

(Özel) Yargıtay açıkladı: "Mesaide kendi adına iş yapan işçi şimdi yandı" Mesai saatinde kendi namına iş yapan işçi tazminatsız kovuldu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş saatleri içinde işverenin adını kullanarak kendi adına ticaret yapan satın alma sorumlusunun kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkartılması gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, mesai saatleri içerisinde işverenin adını kullanarak kendi namına iş yapan satın alma sorumlusunun, sadakat borcuna aykırı davrandığına dikkat çekti.
Özel bir şirkette satın alma sorumlusu olarak çalışan genç, mesai saatleri içerisinde kendi namına ticaret yaptığı iddiasıyla tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi’nin kapısını çalan satın almacı, işten çıkarılmadan önce zorunlu olarak izne gönderildiğini, izin bitimi sonrasında iş akdine son verildiğini, ne kendi ad ve hesabına ne de davalı şirket ismini kullanarak, kendi nam ve hesabına ticaret yapmadığını öne sürdü. Hiçbir surette işverenin güvenini kötüye kullanmadığını, doğruluğa ve bağlılığa uymayan bir davranışının da bulunmadığını iddia ederek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve asgari geçim indirimi alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsilini, talep etti. Davalı işveren ise şirketin izni dışında başka bir iş yapamayacağını, başka bir işyerinde çalışamayacağını, müşterilerden borç alamayacağını, menfaat temin edemeyeceğini, ayni ve maddi yarar sağlayamayacağını iddia etti. Davacının bu düzenlemelere aykırı davrandığını, işçinin işverene karşı sadakat, doğruluk ve özenle iş görme borcu olup, davacı tarafından bunun açıkça ihlal edildiğini, davacının fazla mesai dahil tüm ödemeleri yazılı delil ile sabit olduğunu, dile getirdi. Mahkeme; davalı işverence yapılan feshin geçerli nedene dayalı fesih olduğu, bu nedenle davacının kıdem ihbar tazminatlarına hak kazandığı ve ödenmeyen ücret alacakları da bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı işveren kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, İş Mahkemesi kararını yerinde buldu. Davalı bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı işyerinde işverenin adını kullanarak kendi nam ve hesabına ticaret yapan işçiyi haksız buldu. Kararda şöyle denildi: “Yapılan incelemede davacının işveren adına avokado satın aldığı, başka bir firmaya satış yaptığı ve ödemenin işveren tarafından yapılacağını söylediği, ancak kendi hesabından 22 gün sonra ödeme yaptığı anlaşılmaktadır. Bu olaydan sonra davacının kendi hesabına ticaret yaptığı başka kişiler olup olmadığının araştırıldığı ve davacının zaman zaman kendi hesabına ticaret yaptığının tespit edildiği sabittir. Davacının sabit olan bu eylemi; hem taraflar arasında geçerli olan iş sözleşmesi hükümlerine, hem işyeri yönetmeliği hükümlerine, hem de işçinin sadakat borcuna aykırılık teşkil etmektedir. Açıklanan nedenle, davalı işverence yapılan fesih işlemi haklı nedene dayandığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine, yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Temyiz olunan İş Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden bölge adliye mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

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