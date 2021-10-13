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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’daki oda ve borsalar GUHEM’de buluştu

İHA

Bursa’daki oda ve borsalar GUHEM’de buluştu

Bursa’daki oda ve borsaların iştirâkiyle düzenlenen ‘ortak akıl’ toplantılarının sonuncusu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) gerçekleştirildi.
Bursa’da faaliyet gösteren 13 oda ve borsayı bir araya getiren ortak akıl toplantılarının 20.’si GUHEM’de düzenlendi. Oda ve borsa başkanları, meclis başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin iştirâkiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla 2013 yılında başlattıkları ortak akıl toplantılarının artık bir gelenek hâline geldiğini söyledi. Söz konusu toplantıların oda ve borsalar arasındaki işbirliği ve dayanışmayı daha da güçlendirdiğini kaydeden Başkan Burkay, bütün oda ve borsa başkanlarına teşekkür etti.
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi hakkında bilgiler veren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM’in Türkiye’nin gelecek 50 yılını şekillendirecek bir vizyonun eseri olduğunu vurguladı. Dünya genelinde gelişmiş ekonomilerin tamamının uzay ve havacılık alanına önemli yatırımlar yaptığını belirten Başkan Burkay, “Bilhassa genç neslin bu alanlara yönlendirilmesi için ABD, Kanada ve Fransa’da dönüşüm görevi üstlenen merkezler bulunuyor. GUHEM de bu alanda Türkiye’deki ilk uzay havacılık temalı interaktif eğitim merkezi oldu” dedi.
“Çıkış noktamız ihracat olacak”
Pandemi sürecinde 1,5 yılı aşkın bir sürenin geride kaldığını belirten Başkan Burkay, normalleşme ile birlikte Bursa’da sanayi üretimi, ihracat ve yatırımlarda pozitif gelişmeler yaşandığını vurguladı. Bursa’nın yılın ilk 9 ayında ihracatın 11 milyar dolara ulaştığını kaydeden Başkan Burkay, özellikle son dönemde her sektörde Bursa’ya olan ilgi ve siparişlerde ciddi şekilde artışların olduğuna dikkati çekti. BTSO olarak ihracatta sektörlerin önünü açacak yurt dışı fuar, B2B ve alım heyeti organizasyonlarına hız kazandırdıklarını ifade eden İbrahim Burkay, “Yeni dönemde ihracata ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu dönemde dış ticaret firmalarımız için tek çıkış noktası olacak. Oda olarak bu yıl sonuna kadar 7, gelecek yıl ise 40 fuar ve alım heyeti organizasyonu düzenleyeceğiz. İlçe oda ve borsalarımızın da bu faaliyetlerde yer alması çok önemli” diye konuştu.
Bursalı firmalara dış ticaret operasyonlarında hız ve maliyet avantajı kazandırmak adına Turkish Cargo ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirten Başkan Burkay, “Dünyada zorlaşan rekabet koşulları, bölgesel işbirliklerinin önemini artırdı. Mevcut rekabet ortamında lojistik, verimliliği artıracak en önemli konuların başında geliyor. Odamızın iştirâki BTSO Lojistik A.Ş. ve Turkish Cargo arasında yapılan işbirliği ile firmalarımız ürünlerini 127 ülkeye Yenişehir Havalimanı’ndan ulaştırma imkanına sahip olacak. 20 Eylül itibariyle ithalat ve ihracat işlemlerine başladık. 7/24 kargo kabulü yapılan Yenişehir’de 1 Ocak 2022 tarihine kadar da mal kabul bedeli alınmayacak. Tüm firmalarımızı Lojisik AŞ’nin sunduğu hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Ortak akıl toplantıları şehir ekonomisine değer katıyor”
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, ortak paydanın Bursa olduğunu belirterek, ilçe oda ve borsalar ile gerçekleştirdikleri ortak akıl toplantısının, şehir ekonomisine değer kattığını ifade etti. Pandemi nedeniyle tüm sektörlerin çok sancılı bir süreçten geçtiğini kaydeden Başkan Matlı, “Salgın döneminde dış ticaret faaliyetleri ve lojistikte karşılaşılan güçlükler, ihracatçı ve ithalatçı firmaları konvansiyonel ticaret yöntemlerinden, dijital ticarete yakınlaştırmaktadır. Türkiye’nin ve elbette ki gıda, otomotiv, imalat ve makine sanayiinde ciddi potansiyel barındıran Bursa’nın da yeni ticari düzende, özellikle enerji, tarım ve savunma gibi stratejik sektörlerde kendi üretimini gerçekleştirerek, dışa bağımlılığı azaltan ve üstün olduğu sektörlerde temel tedarikçi olmayı hedeflemesi gerekmektedir” dedi.
Son dönemde artan gıda fiyatlarına dikkat çeken Özer Matlı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Orta Vadeli Programda tarımsanayi entegrasyonunu sağlamak maksadıyla, sözleşmeli tarım mekanizmalarının geliştirileceğini belirtti. Şayet bu sistem iyi uygulanırsa, arztalep arasında planlama yapabilmeyi kolaylaştırarak, gıda enflasyonunu da azaltacak unsurlardan biri olarak görünmektedir” ifadelerini kullandı.
Bursa Ticaret Borsası’nın çalışmalarından da bahseden Özer Matlı, bütün oda ve borsa başkanlarını, Doğanbey’de yapımı tamamlanan ve kısa süre içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirâkiyle gerçekleştirilecek yeni hizmet binasının açılış törenine davet etti.
İnegöl’de eleman sıkıntısı yaşanıyor
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 49 Ekim tarihlerinde 45.’si gerçekleştirilen Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (MODEF EXPO) hakkında bilgiler verdi. Fuara yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla göre önemli bir artış yaşandığını belirten Uğurdağ, bilhassa ihracat anlamında fuarın sektöre önemli katkılar sağladığını ifade etti. Mobilya, tekstil, makine ve tarım sektörlerinin İnegöl ekonomisinin can damarını oluşturduğunu belirten Uğurdağ, bu sektörlerde çalışacak eleman bulamadıklarını belirterek meslek lisesi algısının değiştirilmesine yönelik faaliyetler yapılması gerektiğini vurguladı. Uğurdağ, ayrıca enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, kamu ve hazine alanları ile âtıl arazilerde enerji üretiminin teşvik edilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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