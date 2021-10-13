Mudanya Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 145 milyon 613 bin lira

Mudanya Belediyesi’nin 2022 mâlî yılı bütçesi 145 milyon 613 bin TL olarak kabul edildi.

Mudanya Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı’nın ikinci oturumunda 2022 mâlî yılı ve izleyen iki yıl bütçesi, performans programı, ücret tarifesi görüşüldü. Oturumda, 2022 mâlî yılı bütçesi kabul edildi. Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen meclis toplantısında 2022 yılı performans programı kabul edilirken, gelir ve gider bütçesi de ayrı ayrı oylandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Plân ve Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkür ederken, alınan kararların Mudanya’ya hayırlı olmasını diledi.

Türkyılmaz, “Pandemi sürecinde ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan dolayı çıkan genelgeler doğrultusunda esnafımızdan kira almadık. Gelirler düşerken, buna rağmen yine iyi bir performans gerçekleştirdik. Kültürden sanata, spordan eğitime, sosyal belediyecilik örneklerinden turizme her alanda hayatın bütün renkleriyle yaşayan Mudanya için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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