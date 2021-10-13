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Bursa'da bacanak cinayetinde şok eden gelişme Baba ve oğlu birbirini suçladı

İHA

Bursa'da bacanak cinayetinde şok eden gelişme Baba ve oğlu birbirini suçladı

Bursa'da bacanağı, babası ve kardeşiyle çıkan silahlı kavgada ölen Remzi Yamalı (25) cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı.
İki aile fertlerinin karıştığı, 3 kişinin de yaralandığı kavganın tutuklu sanıkları Serdal Çetin (29), babası Sezer Çetin (57) ve kardeşi Sezer Çetin (19) hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ikişer kez ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede Serdal Çetin'in 'Babam Remzi'ye ateş etti' dediği, baba Sezer Çetin'in de 'Remzi Yamalı ile Şükrü'ye ateş eden kişi oğlum Serdal Çetin'dir' diye ifade verdiği öğrenildi.

Olay, geçen ağustos ayında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi Şehit Remzi Sepetli Sokakta meydana geldi. Arzu Çetin, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Serdal Çetin'i terk edip, ortadan kayboldu. Olayın ardından Serdal Çetin ile bacanağı Remzi Yamalı bu nedenle tartıştı, karşılıklı küfürleşme yaşandı. Bölgeden ayrılan Serdal Çetin, babası Sezer Çetin ve kardeşleri Korkmaz Çetin, babasının adını taşıyan Sezer Çetin ve eniştesi Tuncay S. (30) ile birlikte geri döndü. Tartışmaya Remzi Yamalı'nın yanındaki Şükrü Şengil (30), Kemal Güngen (37) ve Seymen Başak (19) da dahil oldu. İki grup arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdal Çetin ile babası Sezer Çetin tüfeklerini, kardeşi Sezer Çetin ise tabancasını ateşledi. Olayda Remzi Yamalı, Şükrü Şengil, Kemal Güngen ve Seymen Başak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Yamalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İddianame tamamlandı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, "Remzi Yamalı'nın baldızı ve aynı zamanda Şükrü Şengil'in kardeşi olan Arzu ile şüpheli Serdal Çetin evli. Serdal ile Arzu'nun ayrılmaları üzerine taraflar arasında husumet başladı. Bu husumetten dolayı taraflar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Olay günü yine taraflar arasında çıkan tekme tokat kavga, araya girenler tarafından yatıştırıldı. Birkaç dakika sonra Serdal Çetin, kardeşi Sezer Çetin, babası Sezer Çetin ellerinde silah ve tüfekler ile olay yerine yeniden geldi. Korkutmak amacıyla önce havaya ateş açan şüpheliler, evinden çıkan Remzi Yamalı ile yeniden tartışmaya başladılar. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu Yamalı yaralandı. Yine sanıklar, Şükrü Şengil'e arkasından ateş etti. Açılan ateş sonucu Kemal Güngen ve Seymen Başak yaralandı. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralanan Remzi Yamalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Baba oğlunun, oğlu babasının ateş ettiğini söyledi
İddianamede Serdal Çetin'in, "Babam Remzi'ye' ateş etti" dediği, Baba Sezer Çetin'in de "Remzi Yamalı ile Şükrü'ye ateş eden kişi oğlum Serdal Çetin'dir" dediği ortaya çıktı. Şikayetçi yaralıların olayın nasıl meydana geldiğini ayrıntılarıyla anlattıkları ifadelerinin yer aldığı iddianamede Sezer Çetin, "Yengem Arzu ile ağabeyim Serdal'ın ayrılması üzerine ailesiyle aramızda husumet başladı. Olay günü ağabeyim ile Remzi'in kavga ettiğini duyunca babamla birlikte gittik. Ağabeyimi olay yerinde arabaya bindirdiğimiz sırada Remzi evine giderek tüfek tarzı bir şey alıp dışarıya çıktı. Ateş etmeye başladı. Ağabeyim Serdal, Remzi'ye ateş ederek yaraladı. Ben de üzerimdeki tabancayı çıkarıp, kalabalığı korkutmak için havaya ateş ettim" dedi. Eşi Arzu'nun evini terk etmesi üzerine ailesiyle aralarında husumet olduğunu söyleyen Serdal Çetin ise, "Olay günü Remzi ile karşılaştık. Aramızda tartışma çıktı. Daha sonra kardeşi gelip bizi ayırdı. Bu sırada babam ve kardeşim Sezer Çetin ellerinde silahlarla olay yerine geldiler. Ben de dışarıya çıktım. Babam Remzi'ye ateş etti. Başkalarına ateş etmesini engellemek için tüfeği elime aldım. Ancak, kalabalık üzerime doğru geldiğini görünce, havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştım" dedi.
Baba Sezer Çetin de Serdal Çetin'in oğlu olduğunu, eşi Arzu'nun evi terk etmesiyle ailesiyle aralarında husumet oluştuğunu söyleyerek, "Oğlumum kavga ettiğini duyunca aracımızla olay yerine gitmeye hazırlanırken Serdal elinde tüfekle yanımıza geldi. Tüfekle aracın kasasına binerek olay yerine gittik. Olay yerinde Remzi'nin elinde sopa gördüm. Oğlum Serdal, Remzi'ye ateş etti. Küçük oğlum Sezer de tabancasıyla havaya doğru ateş etti. Şükrü, kaçarken oğlum arkasından av tüfeğiyle ateş edince yaralandı. Ben ateş etmedim. Oğlumun elinden tüfeği alarak etrafındakilerin zarar vereceğini düşünerek havaya doğru ateş ettim. Remzi Yamalı ile Şükrü'ye ateş eden kişi oğlum Serdal Çetin'dir" diye ifade verdi.
Cumhuriyet Savcısı, tutuklu bulunan Sezer Çetin, baba Sezer Çetin ve Serdal Çetin hakkında Remzi Yamalı'nın öldürülmesi ve Şükrü Şengil'in yaralanmasıyla ilgili her birine ikişer kez ömür boyu hapis talep etti. Savcı yine üç sanık için Seymen Başak ile Kenan Güngen'in yaralanması ile ilgili de 3'er yıl hapis cezası istedi. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamenin sanıkları ileriki günlerde hakim önüne çıkacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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