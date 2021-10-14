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Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı

DHA

Bursa'da FETÖ'nün 'gaybubet yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı


Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgüt mensuplarının kaldığı tespit edilen ve 'gaybubet evi' olarak adlandırılan 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Orhangazi ilçelerindeki eş zamanlı baskınlarda, aralarında meslekten ihraç öğretmenler ile özel sektör çalışanlarının bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, 15 bin 295 Türk lirası ile 4 bin 280 dolara el koyuldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-10-14 09:58:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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