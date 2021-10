Gerçek zenginlik sağlığımız

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında Kanser Erken Tarama Teşhis Merkezi’ni ziyaret ederek, gerçek zenginliğin sağlık olduğunu vurguladı.

Her yıl '131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da vatandaşı bilinçlendirmeye ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yer alan KETEM’i (Kanser Erken Tarama Teşhis Merkezi) ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Timur, Başkan Alinur Aktaş’a vak'alar ve tesis hakkında bilgi verdi. Kanserin çağın hastalığı olarak değerlendirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, her 8 kadından birinin ‘Meme Kanseri’ adayı olduğunu belirtti. Erken teşhisin önemini vurgulayan Başkan Aktaş, “Sağlık her şeyin başı. Sağlık olmadan elde edilen hiçbir zenginliğin kıymeti yok. Dolayısıyla en büyük zenginlik sağlık. Kanser çağın hastalığı olarak ifade ediliyor ve vücudumuzun herhangi bir yerinde gelişebiliyor. Dolayısıyla bu sürecin iyi teşhis edilmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Meme kanseri kadınlara has bir hastalık olsa da düşük oranda erkeklerde de görülebiliyor. Günümüzde her 8 kadından birinin bununla alakalı aday olduğunu biliyoruz. Türkiye’deki kadınlarımızda her 4 kanser vak'asının birinin de meme kanseri vak'ası olduğunu biliyoruz. Erken teşhis meme kanserinde çok ama çok önemli’ dedi.

Meme kanserine dikkat çekmek için farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Alinur Aktaş, “Dünya Sağlık Örgütü 2004 yılından itibaren Ekim ayını meme kanseri ayı olarak ilan etti. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Tophane Saat Kulesi, Tarihi Belediye Binası gibi simge yapılarımızda farkındalık oluşturmak adına pembe renkle ışıklandırıyoruz. Bunun yanında farklı etkinlerle de bu aya ve meme kanserine dikkat çekmek istiyoruz’ diye konuştu. Konuşmaların ardından yakasına pembe kurdele takan Başkan Alinur Aktaş, merkezde bulunan kadınlara karanfil verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.