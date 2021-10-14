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Bursa Sağlık Müdürü: Okullarda 600'e yakın sınıf karantinaya alındı

DHA

Bursa Sağlık Müdürü: Okullarda 600'e yakın sınıf karantinaya alındı


Derya EVRENMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, kentteki vaka sayısı ile aşılanma oranını açıkladı. Günlük aşılamanın 80 binden 10 binlere düştüğüne, okullarda da 600'e yakın sınıfın karantinaya alındığına değinen Yavuzyılmaz, "Anaokulu, ilkokul ve liselerde ortalamaya baktığımızda en yüksek vaka sayıları, lise öğrencilerinde" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın paylaştığı Covid-19 vaka tablosunda; 100 binde 363,75 vaka sayısı ile Türkiye'nin en fazla vaka görülen illeri arasında yer alan Bursa'da, 600'e yakın sınıfın karantinaya alındığı açıklandı. İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, ana sınıfı öğrencilerinden üniversiteye giden gençlere kadar birçok kişiye Covid-19 tanısı koyulduğunu söyledi. Gebelik döneminde aşı olmaktan korktukları için doğum sonrası yaşamını yitiren anneler olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, son günlerde hastanelerde de yoğunluk yaşandığına belirtti. Yavuzyılmaz, herkesi saat 24.00'e kadar açık stantlarda aşı olmaya davet etti.
'AŞI ORTALAMAMIZ GÜNDE 10 BİNLERE DÜŞTÜ'
İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, günlük aşılamanın 80 binden 10 binlere düştüğünü belirterek, "Vaka artışında maalesef Bursa'da son 2-3 haftada ciddi bir artış görüldü. Sağlık Bakanı'mızın açıkladığı listede 10 il arasında Bursa da var ve yüksek seviyelerde. Bursa bir göç şehri dolayısıyla bu vaka olarak da ilimize yansıyor. Üniversiteler ve okullar açıldı bunun da getirdiği bir yoğunluk yaşıyoruz. İnsanların kontrolsüz olarak yoğun olduğu yerlerde maalesef vaka artışı yaşıyoruz. Maske mesafe kurallarımızda da fazla normalleştik ama yine bu tedbirleri artırarak bu işi bertaraf edebiliriz. Elimizdeki en büyük silah aşı, şu anda aşıdan daha büyük silahımız yok. Önlemlere ve aşıya önem vereceğiz. Dolayısıyla eksik aşısı olan veya hiç aşı olmamış herkesi en kısa sürede aşı olmaya davet ediyoruz. Yaş gruplarında vaka sayıları alt yaşlarda daha çok görünmeye başladı. Anaokulundan tutun ilkokul, lise hatta yavaş yavaş üniversite kısımlarında da ciddi vakalar görmeye başladık. O yüzden aşıya davet ediyoruz herkesi. Biz günde 70-80 bin aşı yaptığımız zamanlar oldu fakat şimdi ortalamamız 10 binlere kadar düştü. Aşı eksiğimiz yok her yerde hafta sonları dahil gece saatlerine kadar aşı yapıyoruz" diye konuştu.
'ANNE KAYIPLARIMIZ VAR'
Aşı olmayan gebelerde ve lohusalarda ölümlerin arttığına da dikkat çeken Yavuzyılmaz, "Maalesef gebelerde ve lohusalarda anne kayıplarımız var. Bu bizi çok üzüyor. Yanlış bir inanış var ki bakanlığımız gebelerin herhangi bir zamanda aşı yaptırabileceklerini Bilim Kurulu rehberinde yayımladı. O yüzden gebelerin ve lohusaların mutlaka aşı olması gerekiyor" dedi. 
'OKULLARDA EN YÜKSEK VAKA SAYILARI LİSE ÖĞRENİLERİNDE'
Yüz yüze eğitimle birlikte öğrencilerin tedbirleri gevşettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, özellikle liselilerde vakaların arttığını dile getirdi. Yavuzyılmaz, öğrencileri aşı olmaya davet ederek, "Okullarda tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Okullarımızın açılması gerekiyordu ve biz bütün bakanlıklar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Servislerden tutun sınıflara, kantinlere kadar her yerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bursa´da kapalı okulumuz yok ama değişmekle beraber 500-600 kadar sınıf karantinamız var. O yüzden çocuklarımızın yüz yüze eğitimden geri kalmamaları için hassasiyeti artırmamız lazım. Anaokulu, ilkokul ve liselerde ortalamaya baktığımızda en yüksek vaka sayıları lise öğrencilerinde. Ergen gençlerimiz biraz daha rahat davranıyor ama çocuklarımız verilen talimatları daha iyi uyguluyor ama yaş grubu arttıkça bu hassasiyet azalıyor. 12 yaşa kadar ailelerin talebi doğrultusunda aşılar yapılıyor ve aileleri de bu konuda aşıya davet ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-10-14 10:49:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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