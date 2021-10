Osmangazi’den gönülleri fetheden ziyaretler Korkut ve Solhan Osmangazi ile kardeş oldu

Osmangazi Belediyesi’nin “Biz Anadolu’yuz” adıyla başlattığı dostluk ve kardeşlik projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerine gerçekleştirilen ziyaretler, bölge insanı ile Bursa arasında var olan gönül bağını daha da güçlendirdi.

Osmangazi’nin kardeş şehirleri olan Muş’un Korkut, Bingöl’ün Solhan ilçelerinde kendilerini büyük bir coşkuyla karşılayan bölge insanına, gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Gezdiğimiz coğrafya oldukça geniş bir coğrafya. Ancak gittiğimiz yerlerde şunu görüyoruz ki, bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın gönlü daha da geniş. Bugüne kadar komşularımızdan duyduğumuz bu güzellikleri bizzat yaşıyoruz” dedi..

Diyarbakır’dan başlayan program çerçevesinde sırasıyla Mardin, Siirt, Van, Muş ve Bingöl illerine ziyaretler yapıldı. Ziyaret edilen il ve ilçelerin vali, kaymakam, belediye başkanı, STK temsilcileri ile kanaat önderi isimlerin de yer aldığı programlarda, yörenin tarihî ve kültürel zenginlikleri ziyaretçileri adeta büyüledi. Diyarbakır’da terör örgütü tarafından yakılıp yıkılan Sur ilçesi, devlet tarafından yeniden imar edilirken, tarihî çarşının ise bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sayesinde oldukça hareketlendiği gözlendi. Diyarbakır’ın ardından ziyaret edilen Mardin ve Midyat, birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihî ve kültürel zenginlikler, turistler tarafından hayranlıkla inceleniyor.

Siirt merkezin ardından ziyaret edilen Tillo beldesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hocası Fakirullah Hazretlerinin kabrine günün ilk ışığını düşürmek için kurduğu düzenek, ziyaretçileri âdetâ büyüledi. Van ziyareti ile birlikte Akdamar adasını da gezen heyet, daha sonra Muş’a geçti.

Osmangazi Belediyesi ile kardeş şehir olan Muş’un Korkut ilçesinde düzenlenen karşılama töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilk kez geldikleri Korkut’ta düzenlenen coşkulu karşılama için meydanı dolduran Korkut halkına teşekkür etti. Ardından Bingöl’ün Solhan ilçesine geçen ‘Biz Anadolu’yuz’ ekibi, Solhanlılar tarafından ilçenin girişinde büyük bir coşku ile karşılandı. Her iki kardeş belediye tarafından düzenlenen törenlerde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Korkut ve Solhan halkına, gösterdikleri sıcak karşılama için teşekkür etti.

“Bu kardeşlik teröre karşı güçlü bir mesajdır”

Her iki kardeş belediye programında yaptığı konuşmada, var olan güçlü kardeşlik bağlarına vurgu yapan Başkan Mustafa Dündar, terörün ortadan kalkması ile birlikte bölgenin kavuştuğu huzur ve barış ikliminin hâkim olduğunu görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. AK Parti Genel Merkezi’nin düzenlediği kardeş belediye çalışmaları kapsamında Bingöl Solhan ve Muş Korkut ilçeleri ile kardeş şehir olduklarını belirten Başkan Dündar, “Biz Anadolu’yuz mottosu ile başlattığımız gezi programımıza sayın bakanımız ve milletvekillerimizi dahil ederek, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van Muş ve Bingöl’ü ziyaret ettik. Bu güzel coğrafyayı görme, insanlarını, kültürünü tanıma fırsatı bulduk. Sizlerin sıcaklığını, kardeşliğinizi gördük. Bütün bunlar, bizlerin güzel hasletleri, kültürü. Bu kültürümüzü, bu kardeşlik bağlarımızı bozmaya yönelik saldırılar bitmedi, bitmeyecek. Bölgeyi gezerken görüyoruz ki, bu bölücülerin mücadelesine karşı, bizler çok daha güçlü bir mücadele vererek onların bu heveslerini kırdık. Bu kardeşlik, onlara karşı buradan verilmiş güçlü bir mesajdır. Solhan ve Korkut belediyeleri ile imzaladığımız kardeşlik protokolü çerçevesinde, bu bölge ile sürekli irtibat hâlinde olacağız. Bu kardeşlik, ülkemizin ve bizlerin gönül coğrafyasında her daim olacak” diye konuştu.

Kardeş belediye ziyaretlerinin kapsamını genişleterek bölgeyi bir bütün olarak görmek istediklerini ve bunun için programı biraz geniş tuttuklarını söyleyen Başkan Dündar, “Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van ve Bingöl’ü de programımıza dahil ederek, bölgeyi yakından görelim, tanıyalım istedik. Gezdiğimiz coğrafya oldukça geniş bir coğrafya ancak, gittiğimiz yerlerde şunu görüyoruz ki, bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın gönlü daha geniş. Bursa’daki komşularımızdan duyduğumuz bu güzellikleri bugün bizzat yaşıyoruz. Hatta anlatılanın çok daha üzerinde bir güzellikle karşılaştık” dedi.

Muş Korkut ve Bingöl Solhan ile yeni bir kardeşlik süreci başladığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Bizim birçok kardeş belediyemiz var. Şimdi bunların arasına Korkut ve Solhan da eklendi. Sizlerin Bursa Osmangazi’de yaşayan çok sayıda akrabalarınız var. Bizler de bu kardeşliğin sürmesi adına güzel projelere imza atmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başta yaşadığımız şehirler olmak üzere, ülkemizin gelişimine katkı sağlayacağız. Rabbim, çıkmış olduğumuz bu yolculuğu bizlere mübarek eylesin. Göstermiş olduğunuz misafirperverlik için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay da, Osmangazi Belediyesi ile ‘kardeş belediye’ olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu ziyaretin ilçeleri için gurur verici olduğunu söyledi. Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ise konuşmasında, evliyalar şehri Bursa’nın Osmangazi ilçesi ile imzaladıkları kardeş şehir protokolünün hikmetlerle dolu olduğuna inandıklarını söyledi.

Kardeşliğin kutlu ve güçlü bir bağ olduğu kadar, büyük bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Solhan Belediye Başkanı Yıldız, “Aynı dine mensup insanların adedince büyüyen bir sorumluluk. Kardeşlik, karşılıksız sevmektir. Birinin canı yandığında diğerinin de canı yanmasıdır. Zorluklara karşı birlikte göğüs gerip, kardeşlik düşmesin diye birbirimize omuz vermeyi ilan ediyoruz aslında bugün. Bu kardeşlik ahdimize iştirak eden değerli konuklarımıza da teşekkür ediyorum. Kardeşliğimiz daim, birliğimiz kaim olsun” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın başkanlığında “Biz Anadolu’yuz” sloganıyla düzenlenen gezi programına TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Muhammed Müfit Aydın, Osman Mesten, Refik Özen, Zafer Işık, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Hamdi Cingil, Cem Kürşad Hasanoğlu, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

