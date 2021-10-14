Bursa Türk dünyasının kalbi oluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 2022 yılı için “Türk dünyası başkenti” seçildiğini hatırlatarak, Bursa’yı Türk dünyasının kalbi hâline getirecek projenin ocak ayı itibariyle başlayacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantısı meclis salonunda yapıldı. Gündem maddeleri öncesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından son bir ay içinde hayata geçirilen çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın Türk dünyası kültür başkenti seçildiğini hatırlattı. Önümüzdeki yıl ‘Türk dünyası’ konulu birçok faaliyet düzenleyeceklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa’yı 2022’de Türk dünyasını kalbi yapacağız. Önümüzdeki hafta bakanlıkta bir toplantı söz konusu. Ocak sonundan itibaren başlayacak. Ocak sonu itibariyle bütün Türk dünyası kültür bakanlarının bakanımızın ev sahipliğinde Bursa’da yapılacak toplantıyla süreç başlayacak” dedi.

Aynı zamanda 2022 yılının mevlidi şerif yazarı ve Ulu Cami’nin ilk imam hatibi olan Süleyman Çelebi’nin 600. vefat yıldönümü olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “TÜRKSOY tarafından 2022 Süleyman Çelebi’yi anma yılı ilân edildi. Önümüzdeki yıl Bursalı mutasavvıf olan Süleyman Çelebi’yi de farklı faaliyetlerle anacağız” diye konuştu.

Hanlar bölgesinde süreç işliyor

Bursa’nın geleceğine damga vuracak hanlar bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Alinur Aktaş, “Yıkımlar ve kamulaştırmalar her yerde zor olmuştur. Hiçbir zaman kolay yıkımların gerçekleştiği süreç olmamıştır. Belki üzülen, bunu istemeyenler olabilir. Ben oradaki kimseyi tanımıyorum. Hatta bizatihi içimizden arkadaşların hisselerinin olduğunu biliyorum. Takdir edersiniz ki özel projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Süreç kanuna uygun işletiliyor. Paralar yatırıldı. 2021 sonu itibariyle bütün yıkımları bitirmek istiyoruz. 2022 yılı sonu itibariyle de projeyi tamamen hayata geçirmek istiyoruz. Boyner binasının da yıkılması gerektiğini önceden söyledim. Pirinç Han’ın önünde yakışmadığını söyledim. Zaten hissedarız. Gerekli görüşmeler sürüyor. Hanlar bölgesi için birinci projeden ve ikinci projeden esinlendiğimiz yerler var. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında toplu taşımanın ücretsiz yapılması yönünde karar aldı. Önerge ile gündeme gelen konu hakkında açıklama yapan Alinur Aktaş, eğitim kurumları başta olmak üzere, belediyelerin de yapacağı farklı kutlama programlarına vatandaşların kolay erişimi için toplu taşımanın tam gün ücretsiz olacağını söyledi. Uygulama, merkezden ilçeye taşıma yapan hatlar ile turistler hatlar dışında Bursakart kullanılan bütün toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

Üniversiteliye su yüzde 50 indirimli

Bu arada anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine ekonomik bir destek sağlayacak önemli bir karara imza attı. Mecliste oybirliğiyle alınan kararla üniversite eğitimi için şehir dışından Bursa’ya gelip, kiracı olarak bir eve yerleşen üniversiteliler, gerekli belgelerini hazırlayıp su aboneliği yaptıklarında mesken su faturası tarifesini yüzde 50 indirimli kullanacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi, bu ay dağ ilçelerinin vefalı doktorlarını ‘ayın vatandaşı’ seçti. Dağ ilçelerinde doğup, büyüyüp, eğitimlerini tamamladıktan sonra doktor olarak doğdukları topraklara dönen doktorlar ayın vatandaşı seçildi. Harmancık Gökçeler Mahallesi doğumlu olup Orhaneli Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Dr. Fatih Karaaslan ile Büyükorhan doğumlu olup, Büyükorhan Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Dr. Özkan İlik ve Dr. Başak Görüşün ayın vatandaşı oldu.

Başkan Alinur Aktaş, “Bu ayki meclisimizde ayın vatandaşları olarak dağ ilçelerimizin vefalı doktorlarını misafir ediyoruz. Dağ yöresinin çocukları artık kazandıkları nitelikli üniversite ve bölümlerden mezun olduktan sonra doğdukları topraklara vefa borçlarını ödemek için göreve atanmalarda ilk tercihlerini buralara yapıyor. Bu doktorumuza çok teşekkür ediyorum. DağDer teşkilatı başta olmak üzere dağ yöresindeki belediyelerimiz, öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi, burs temin edilmesi noktasında özel gayretleri var. Yetişen evlatlarımızın da buralarda görev alması bizleri ayrıca gururlandırıyor. Doktorlarımızı bu vefalı davranışların dolayı kutluyorum. Sağlık teşkilatını zaten çok önemsiyoruz. Ne kadar büyük kahramanlıklar yaptıklarını biliyoruz. Doğdukları, büyüdükleri topraklara hizmet etme noktasında bu heyecanı içerisinde taşıyan doktorlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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