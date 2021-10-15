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Kilosu 4 bin liraya canlı sünger Hem denizi, hem cildi, hem mutfakları temizleyen "denizin akciğerleri" 4 bin liraya satılıyor Cilt ve mutfak temizliğinde kullanılan deniz süngerini dalgıçlar deniz dibinden çıkarıyor

İHA

Kilosu 4 bin liraya canlı sünger Hem denizi, hem cildi, hem mutfakları temizleyen "denizin akciğerleri" 4 bin liraya satılıyor Cilt ve mutfak temizliğinde kullanılan deniz süngerini dalgıçlar deniz dibinden çıkarıyor

Aktarlarda kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri asırlardır rağbet görmeye devam ediyor. Su diplerinde, zemin, kaya ve hayvan kabuklarına yapışarak yaşayan deniz süngerinin kıymetini sadece çok az insan biliyor. Cilt aknelerini yok eden süngerleri dalgıçlar deniz dibinden çıkarıyor.
Denizin dibinden dalgıçlar tarafından çıkarılan deniz süngerleri, omurgasız hayvanlar şubesi 'eumetazoa'nın kardeş grubudur. Süngerler suyu içine alıp filtre ederler, böylece suyu temizlerler. Sonra da içlerine takılan mikroorganizmaları yerler.
Günümüzde unutulsa da, sağlığına önem veren kadınlar ev temizliğinde, güzelliklerine özen gösterenler ise cilt temizliğinde deniz süngerini tercih ediyor.
Bursa'da Tuzpazarı'nda 47 yıldır aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkânında deniz süngeri satıyor. Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini söyleyen Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor. Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Daha sonra işleniyor. Deniz süngerinin değeri pek bilinmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her zaman önem verip kullanıyor. Ciltteki ölü hücreleri ve bakterileri temizliyor. Akneyi ve sivilceyi yok ediyor. Vücuttaki statik enerjiyi alıyor" dedi.
Deniz süngerinin 10 yıl dayandığını anlatan Ispartalı, "Deniz süngerinin 10 yıl kullanım ömrü var. Sert ve delikli yapısından dolayı ev ve cilt temizliğinde rahatlıkla kullanılıyor. Yüzeyler üzerindeki kurumuş ve inatçı kirleri ve lekeleri kolaylıkla söküp atıyor. Bu sebeple mutfak temizliğinde kullanılıyor" diye konuştu.
Fiyatının pahalı olmasının sebebini, deniz dibinden çıkarılmasının zor olmasına bağlayan Ispartalı, "Kilosunu 4 bin liraya satıyoruz. Ufak bir parçasının fiyatı 50 ila 100 lira arasında değişiyor. Fiyatı pahalı gibi sanılabilir, fakat en az 810 yıl kullanılabiliyor'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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