Ot süpürgeler akıllı süpürgelere karşı Gelişen teknolojiye rağmen ot süpürgeler ilgi görüyor

Bursa’da ot süpürge üretip satan Yüksel Başak, teknolojiye rağmen satışların olduğunu ifade etti.

Bursa Cumhuriyet Caddesi’nde 70 yıldır ailece ot süpürgesi üretimi ve satışı yapan Yüksel Başak, evlerde belirli bir rota belirleyip kendiliğinden temizlik yapabilen yeni nesil süpürgelerin işlerini zorlaştırdığını, buna rağmen ot süpürgelerinin hala her eve lazım olduğunu, satışlarının devam ettiğini söyledi.

Bu işi babadan toruna devam ettirdiklerini belirten Yüksel Başak, “Tüm ailemiz süpürgecilik yapıyor. Baba mesleğini hala sürdürüyoruz. Sevdiğimiz, saygı gösterdiğimiz iş ama ekonomik şartların ağırlaşmasıyla durumlar biraz farklılaştı. Ot bulmakta biraz zorlanıyoruz. Bu sebepler mesleği de geriye doğru itiyor. Bu şartlara rağmen süpürgecilik güzel zanaat. Mesleklerin hepsi güzeldir ve hiçbir zanaat ayırt edilmez” diye konuştu.



“Ot süpürgeler evlere hala lazım”

“Elektrikli ve robot süpürgelerin işlerimize elbette etkisi var” diyerek sözlerini sürdüren Başak, “Tabii ki bizim işimizi birazcık zorlaştırıyor. Teknoloji kolaylıklar elbette getirebiliyor. Bu durum bizi geri plana atsa da ot süpürgeler evler için vazgeçilmez ürünlerin arasında geliyor. Bu sektörün ben devam edeceğini düşüyorum” dedi.

Hammaddelerden kaynaklı fiyat artışının ot süpürgelere de yansıdığını vurgulayan Başak, iyi bir süpürgenin 40 liradan başladığının altını çizdi.

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