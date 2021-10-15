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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUTGEM’de çalışanlara yönelik uzmanlık eğitimleri başlıyor

İHA

BUTGEM’de çalışanlara yönelik uzmanlık eğitimleri başlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM), 20212022 eğitim döneminde istihdama dönük meslek edindirme kurslarının yanı sıra çalışanlara yönelik meslek geliştirme/uzmanlık eğitimleri ve işletmelere yönelik modüler eğitim programlarıyla Bursa iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacına desteğini sürdürüyor.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) içerisinde 12 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren BUTGEM, 20212022 eğitim dönemine daha zengin ve nitelikli bir eğitim programı ile başladı. İş dünyasında değişen şartlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde eğitim çeşitliliğini her eğitim döneminde artıran BUTGEM, 8 ana sektörde 186 eğitim programı düzenliyor. Otomotiv metal makine, endüstriyel otomasyon ve mekatronik, bilgi teknolojileri, tekstil, yönetim ve finans ve enerji sektörlerine yönelik eğitim programları hazırlayan BUTGEM, profesyonel alanlarda düzenlediği modüler eğitim programlarıyla da çalışanların uzmanlaşmasına katkı sağlıyor.
Kurulduğu günden bu yana 35 bin kişiyi meslek sahibi yapan ve mezunlarının yüzde 90’ından fazlası istihdam edilen BUTGEM, alanında uzman 70 kişilik güçlü eğitmen kadrosuyla da dikkat çekiyor. Son teknoloji atölyelerde mesleki eğitimlerin gerçekleştirildiği BUTGEM’de 1 Kasım’da ücretli meslek geliştirme/uzmanlık eğitimleri başlıyor.
Bilişim teknolojileri, tekstil, otomotiv metal makine, endüstriyel otomasyon ve mekatronik, yönetim ve finans ile enerji sektörlerinde düzenlenecek ücretli eğitim programları arasında tekstil desen tasarımdan CNC freze operatörlüğüne, ileri seviye otomasyon sistemlerinden bilgisayarlı muhasebeye, dış ticaret ve kambiyodan mobil programlamaya kadar çok geniş bir yelpazede eğitim programları gerçekleştirilecek. Ayrıca firmaların ihtiyaç duyduğu kriz yönetimi, global 8D problem çözme teknikleri, müşteri ilişkileri yönetimi gibi beceri eğitimleri de düzenlenecek.
Hafta içi akşam ve hafta sonları düzenlenecek şekilde planlanan uzmanlık eğitimleri ortalama 3 ay sürecek. Sınırlı kontenjana sahip olan eğitimlere katılmak ve erken ödeme avantajlarından yararlanmak isteyenler http://onkayit.butgem.org.tr/ internet adresinden ön kayıt yaptırabilecek. Kayıt yapan adayların sonrasında DOSAB içerisinde yer alan BUTGEM binasına giderek şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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