Eniştesini bıçakladı, 'Evimde kalıp, bana artistik yapıyordu' dedi



Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da Mehmet Emre A. (38), tartıştığı eniştesi Fahrettin Tekin'i (62) bacağından bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Mehmet Emre A., "Hem evimde kalıyor hem de bana artistik yapıyordu" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi 11. Dere Sokak'ta meydana geldi. Aynı evde yaşayan Mehmet Emre A. ile eniştesi Fahrettin Tekin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Emre A., mutfaktan aldığı bıçakla Tekin'i bacağından yaraladı. Tekin, kanlar içinde kaldı. Tekin´in eşi kavga sırasında evde bulunan eşi polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Tekin, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mehmet Emre A., polis ekiplerine "Hem evimde kalıyor hem de bana artistlik yapıyor" diyerek kendini savundu.

Mehmet Emre A.´nın emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-10-15 11:18:21



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