Bursa'da tekstil fabrikası yangını (1)

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA´nın Kestel ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Kestel'deki tekstil fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı. Binadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-10-15 12:44:17



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