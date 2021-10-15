Bursa'da tekstil fabrikası yangını (2)

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ÇEVREDEKİ FABRİKALAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Bursa'nın Kestel Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında devam eden yangın nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden bölgeye 30'a yakın itfaiye aracı sevk edilirken, AFAD ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada zaman zaman meydana gelen patlamalar, paniğe neden oldu. Güvenlik güçleri, yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra çevresinde bulunan 5 fabrikayı da tahliye etti. Polisler, bölgeye giriş ve çıkışları yasaklarken, alevlerin yakın binalara sıçramaması için iş makineleri çevredeki yanıcı maddeleri topladı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da Organize Sanayi Bölgesi'ne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Semih ŞAHİN

2021-10-15 13:37:10



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