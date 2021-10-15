Pencereden düşen çocuk yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesinde meydana gelen olayda bir evin 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen çocuk yaralandı.

Olay, Huzur Mahallesi Lale Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. 3. katta ikamet ailenin kızı 7 yaşındaki Senem Ö., pencereye çıkarak oynarken dengesini kaybetti. Yaklaşık 7 metreden boşluğa düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuğun imdadına ailesi yetişti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senem, tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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