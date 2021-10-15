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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pencereden düşen çocuk yaralandı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesinde meydana gelen olayda bir evin 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen çocuk yaralandı.

Pencereden düşen çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesinde meydana gelen olayda bir evin 3'üncü katındaki dairenin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Olay, Huzur Mahallesi Lale Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. 3. katta ikamet ailenin kızı 7 yaşındaki Senem Ö., pencereye çıkarak oynarken dengesini kaybetti. Yaklaşık 7 metreden boşluğa düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuğun imdadına ailesi yetişti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senem, tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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