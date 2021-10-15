İnşaattan düşen işçi yaralandı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında meydana geldi. 2'nci katta kalıp çakımı yapan Sezer Ç. (27), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan işçinin imdadına iş arkadaşları yetişti. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.