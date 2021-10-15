Bursa´da tekstil fabrikası yangını (4)

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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KISMEN KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Kestel ilçesinde, 3 bin metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı fabrikadaki yangının üst katta çıktığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilisi, "Yangın nedeniyle fabrikanın üst katı çöktü. Çalışmalarımız devam ediyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını, kısmen kontrol altına aldık. Çevre binalara ve fabrikalara sıçramasını önledik" dedi.

Yetkililer, yangında can kaybı olmadığını açıklarken, itfaiye araçlarının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'nce bölgeye gönderilen TOMA, Orman Müdürlüğü'nden sevk edilen araçlar ile ilçe belediyelerinde bulunan 40'a yakın itfaiye aracıyla alevlere müdahale ediliyor.Ali GÜNEŞ/ BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Kestel Muammer İRTEN-Semih ŞAHİN

2021-10-15 15:27:36



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