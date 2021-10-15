Bursa´da tekstil fabrikası yangını (5)

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Kestel ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönümlük alana kurulu olan fabrikadaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-10-15 15:41:49



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