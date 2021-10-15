Yenikent’e iki hizmet birden Dündar: “136 mahallemizin tamamına hizmet götürüyoruz”

Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Yenikent Camii ibadete açıldı. Selçuklu motiflerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan farklı mimarîsi ile dikkat çeken caminin yanı sıra, caminin hemen yanında yapılan park ile birlikte Yenikent Mahallesi iki önemli hizmete kavuşmuş oldu.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin yeni kurulan mahallelerinden biri olan Yenikent Mahallesi’nin en önemli eksikliklerinden ikisini birden giderdi. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Yenikent Mahallesi’nde mevcut caminin kapasitesinin yetersiz kalması üzerine çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi, mahalleye günümüz mimarisi ve Selçuklu motiflerini harmanlayarak modern bir cami inşa etti. İki katlı olarak inşa edilen ve 200 kişilik cemaat kapasitesine sahip olan Yenikent Camii, Cuma namazı sonrasında düzenlenen tören ile ibadete açıldı. Yenikent Mahallesi’ne önemli bir eser kazandırdıklarına vurgu yapan Başkan Dündar, cami etrafında yaptıkları çevre düzenleme çalışmaları ve yeni park ile birlikte, mahalleye nefes aldıran bir sosyal donatı alanı kazandırdıklarını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi, Yenikent Mahallesi’ne modern caminin yanı sıra bir de park kazandırdı. Yaklaşık 1120 metrekare alan üzerine yapılan Yenikent Parkı, 555 metrekare yeşil alan, 315 metrekare oyun alanı ve 250 metrekarelik sert zeminden oluşuyor. Çocuk oyun grupları ve fitness aletlerinin yanı sıra oturma guruplarının da yer aldığı park, vatandaşların bir araya gelmelerine imkan sağlayacak.

Osmangazi Belediyesi olarak merkezden en uç noktalara kadar 136 mahallenin tamamına hizmet götürdüklerini dile getiren Başkan Dündar, “Mahallelerde sıkıntılar oluyor. Vatandaşlarımızdan talepler geliyor. Bizler meseleleri hallediyor, talepleri yerine getiriyoruz. Yenikent Mahallemiz, TOKİ tarafından planlara uygun şekilde inşa edildi. Mahallemiz yeni olduğu için eksiklikler de oluyor. Mahallede bir cami mevcut. Ancak mahalle büyük olduğu için ikinci bir camiye ihtiyaç duyuldu. Bizler de güzel bir mimari ile çok güzel bir yapı inşa ettik. Cemaatimiz de oldukça kalabalık. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de yaptığı konuşmada, “Osmangazi, Türkiye’nin 4. büyük ilçesi. 1 milyona yaklaşan nüfusu ile yaklaşık 60 ilden daha büyük. Böylesi önemli bir ilçede her mahalleye dokunan, her mahalleye bir eser kazandıran, hizmet noktasında gecesini gündüzüne katan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi üç dönemdir belediye başkanlığı görevini layıkıyla yerine getiriyor. Osmangazi Belediyesi’nin hizmetleri ilçe sınırları ile sınırlı değil. Osmangazi’nin bir ayağı Doğu ve Güneydoğuda bölgesinde, bir ayağı ise Rumeli ve Balkanlar’da. Ecdat yadigârı eserlerin ayağa kaldırılmasının yanı sıra kardeşliğin pekiştirilmesi noktasında da attığı güzel adımlara şahitlik ediyoruz. Yenikent Mahallesi’ne bu güzel eseri kazandırdığı için de Mustafa Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun ise Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Yenikent Camii’ni ilçeye kazandırdığı için teşekkür etti. Müftü Uzun, yeni caminin kadrosunu da tahsis ettiklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Yenikent Cami, kurdele kesimi ve okunan dualar eşliğinde açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.