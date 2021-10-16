Bursa'da iki motosikletinin ilginç anları kameralara yansıdı

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Bursa'da iki motsikletlinin trafikte ayakla birbirini ittirdiği anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da ana yol üzerinde bir motosikletlinin, diğer motosikletliyi ayağıyla ittirdiği anlar başka bir araçtaki yolcu tarafından görüntülendi.

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