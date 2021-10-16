Bursa'da lodos sonucu çatıdan düşen tahta parçalarından son anda kurtuldular

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Bursa'da dükkanında önünde oturan gençler lodos sonucu çatıdan düşen parçalardan son anda kurtuldular.

Bursa'da dükkanında önünde oturdukları sırada aniden çıkan lodos sonucu gençler içeri girdi. Bu sırada şiddetli lodosun etkisiyle apartmanın çatısından tahta parçaları düşmeye başladı.

Ölümden kıl payı dönen gençlerin o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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