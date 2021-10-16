Bursaspor, Boluspor’u konuk edecek

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 9. haftasında yarın Boluspor’u ağırlayacak. Kötü gidişata dur demek isteyen yeşilbeyazlılar, müsabakaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Bursaspor, yarın akşam taraftarı önünde Boluspor ile karşılaşacak. Timsah Park Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. Bu kritik müsabakayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Baran Eraslan yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.



Bursaspor’da üç eksik var

Topladığı 5 puanla 18. sırada yer alan Bursaspor, mutlak galibiyet parolasıyla ile maça çıkacak. Yeşilbeyazlı takımda İsmail Çokçalış, Ramazan Keskin, Cristobal Jorquera sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. 8 puanla 12. sırada bulunan Boluspor da kaybettiği puanların telafi etme peşinde.

Geçen sezon Bursa’da oynanan karşılaşmayı yeşilbeyazlı takım 42 kazanmıştı.

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