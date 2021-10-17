Bursa'da 2 katlı müstakil evde yangın



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) - BURSA'da 2 katlı müstakil binanın 2'nci katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Alan Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil bir evin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla çevre binalara sıçramadan bir saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-10-17 06:20:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.