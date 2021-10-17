TOBB Tarım Meclisi, sektörün sorunlarını ele aldı

TOBB Tarım Meclisi toplantısında, tüm dünyada artan emtia fiyatlarının tarım sektörüne olan olumsuz etkilerine dikkat çeken Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım Meclisi’nden Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sorunların çözümü için ilgili tüm kesimlerin ortak çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Tarım Meclisi; Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı, Tarım Meclisi’nden Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Meclis Başkanı Murat Ülkü Karakuş başkanlığında, video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, sektörün karşı karşıya kaldığı güncel sorunlar ve sektördeki yenilikler ele alındı. Özer Matlı, tüm dünyada artan emtia fiyatlarının ülke tarım sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. İthalatın fiyat artışlarının önlenmesinde tek başına yeterli olmadığını ifade eden Başkan Matlı, Türkiye Tarım Meclisi’nin sektörde yaşanılan problemleri aktarmak ve çözüm noktasında yapılabilecekler konusunda ilgili tüm kesimler ile ortak çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Tarımsal girdi maliyetlerindeki son bir yıldaki gelişmeler ve yansımalarının ana gündem maddesi olduğu toplantıda, Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretim yapan Meclis Üyeleri, kendi alanlarında yaşanan sorunlar ve gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat gibi dünyayı yakından ilgilendiren konuların tarım sektörüne olan yansımalarının da tartışıldığı toplantıda, TOBB ve Horizon Danışmanlık Firması işbirliğinde yapılan “Yeşil Dönüşüme Nasıl Ayak Uyduracağız?” webinar dizisinin tarım ve hayvancılık kısmı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.