TÜGVA'dan asılsız haberlere tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGVA'dan asılsız haberlere tepki

İHA

TÜGVA'dan asılsız haberlere tepki

Ulu Cami'de toplanan gençler adına konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa İl Temsilci Vekili Murat Atlı, "Tek gayesi, Türkiye'nin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır" dedi.
TÜGVA Bursa İl Temsilciliği üye ve gönüllüleri, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstermek için Ulu Cami'de toplandı. Gençler adına konuşan Atlı, son dönemde, yasal mercilerin vakıflarını haklı bulmasıyla birlikte organize bir şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını aktardı. Milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için gençlik faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Atlı, şöyle konuştu;
"Tek gayesi, ülkemizin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık olan güzide teşkilatımızı yıpratmak olan bu operasyon, bizi daha da güçlendirecek ve birlik beraberliğimizi pekiştirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Provokasyon değil, itidal kazanacaktır. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yaptık. Gerçekleştirdiğimiz Kur'anı Kerim ve siyer eğitimlerini, kültür, sanat, spor projelerimizi gölgelemek, gençlerimiz için çalışan gönüllü kardeşlerimizin şevkini kırmak, bu toprakların kültüründen mayalanmış gençlerin yetişmesine ket vurmak için çabalayanlar, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğrayacaktır ve yenilecekler. Bilinmelidir ki, Türkiye'nin ve milletimizin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttüğümüz tüm gençlik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bir yerlerden elde ettikleri yalan yanlış bilgilerle tamamen masa başında hazırlanmış asılsız ve sahte belgelerle sözde gazetecilerin, yurt dışında kaçak yaşayan etki ajanlarının, kimlerin fonladığı bilinen medya şirketlerinin bu sahte ve asılsız dosyalarla sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algılara, tüm şeffaflığımızla yaptığımız açıklamaların dahi çarpıtılmasına ve manipülasyonlara karşı vakur ve erdemli duruşumuzu koruyor. Hakkımızdaki yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yapıyoruz. Tüm motivasyon ve enerjimizle gençliğimize hizmet etme yolunda durmaksızın yürüyoruz."
Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama
YEREL HABERLER Bursa'da emniyet ve jandarmadan dronlu ortak uygulama
Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine kavuştu
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar önce sağlıklarına sonra özgürlüklerine ...
TOBB Tarım Meclisi, sektörün sorunlarını ele aldı
YEREL HABERLER TOBB Tarım Meclisi, sektörün sorunlarını ele aldı
Kayıp oğlunu 10 yıldır arıyor
YEREL HABERLER Kayıp oğlunu 10 yıldır arıyor
İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi
YEREL HABERLER İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına ...
Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi boşalttı
YEREL HABERLER Kış uykusuna yatmayan yılan eve girdi, herkes evi ...
Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu, Yargıtay o suça ceza vermedi
YEREL HABERLER Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu, Yargıtay o suça ...
(Özel) Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da sürücülerin yaptığı ihlaller sonucu ...
Bursa'da 2 katlı müstakil evde yangın
YEREL HABERLER Bursa'da 2 katlı müstakil evde yangın
Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı Bursa'da kullanılmayan 2 katlı bina yangında küle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı Bursa'da ...
Bursa'da 2 bin 300 yıllık tarihi 'Zindan Kapı' restorasyonun ardından sanata açıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 2 bin 300 yıllık tarihi 'Zindan Kapı' ...
İnegöl'de Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nden trafik ve asayiş uygulaması
YEREL HABERLER İnegöl'de Jandarma Komutanlığı ve Emniyet ...
Bursa’nın 2300 yıllık zindanı sanata açıldı
YEREL HABERLER Bursa’nın 2300 yıllık zindanı sanata açıldı
Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ola geçecek
YEREL HABERLER Meral Akşener: Milletin önünde ben dahil herkes hazır ...
Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Kanlar içerisinde kalan sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
YEREL HABERLER Kanlar içerisinde kalan sürücüye ilk müdahaleyi ...
Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye ceza yağdı
YEREL HABERLER Bursa'da çakar lamba kullanan sürücüye ceza yağdı
Hem ‘tarihi’ hem ‘hayati’ dönüşüm
YEREL HABERLER Hem ‘tarihi’ hem ‘hayati’ dönüşüm
Kültür harmanı Gürsu’ya kültür merkezi
YEREL HABERLER Kültür harmanı Gürsu’ya kültür merkezi
Yıldırım Belediyesi, fotoğrafı sanata dönüştüren gençleri keşfediyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi, fotoğrafı sanata dönüştüren ...
BKM Kitap imza gününe rekor iştirâk
YEREL HABERLER BKM Kitap imza gününe rekor iştirâk
Günde yedi zeytin yiyip alzheimerdan korunun Yeşil zeytin 10 liradan sofralarla buluştu
YEREL HABERLER Günde yedi zeytin yiyip alzheimerdan korunun Yeşil ...
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki ...
Freni boşalan otomobil, motosiklet ile park halindeki araçlara çarptı
YEREL HABERLER Freni boşalan otomobil, motosiklet ile park halindeki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.