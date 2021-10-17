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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Kalkınma hedeflerimizde temel dayanağımız güçlü bir hukuk sistemidir”

İHA

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Kalkınma hedeflerimizde temel dayanağımız güçlü bir hukuk sistemidir”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSO TAM) koordinasyonunda gerçekleştirilen “Hukuk ve İş Dünyası Buluşmaları”nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonominin pandemi koşullarıyla yeniden şekillendiği bir dönemde iş dünyasının yeni hedeflere odaklandığını belirterek, “Bu noktada en önemli dayanağımız, hukuksal alanda yürütülen reformlardır. Çünkü güçlü bir hukuk sistemi, ekonomik kalkınmanın temelini oluşturur” dedi.
BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin koordinasyonunda sekizincisi düzenlenen ‘Hukuk ve İş Dünyası Buluşmaları Paneli, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. 'Yargıtay Kararları Işığında Cezai ve İdari Sorumluluk’ ile ‘Covid 19 Süreci ve İş Hukuku Uyuşmazlıkları' konularının ele alındığı toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgın nedeniyle tüm dünyanın başta toplumsal yaşam ve ekonomi olmak üzere her alanda önemli bir dönüşüm içinde olduğunu ifade etti. Uluslararası yatırımcıların değişime açık, güvenilir ve dinamik ortaklara ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Başkan Burkay, “Türk özel sektörü olarak temel beklentimiz, sürdürülebilir büyüme ve katma değerli üretim hedeflerimizin yolunu açacak düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesidir. Küresel tedarik zincirinde yaşanan dönüşüm ve Yeşil Mutabakat kapsamında atılan adımlarla fırsatların ve tehditlerin bir arada sunulduğu bir dönemde Türkiye’mizin ortak gelecek hedeflerimiz doğrultusunda güçlü istişare kültürü ve kamu özel sektör işbirliğiyle tüm zorlukların üstesinden geleceğine inanıyoruz.” diye konuştu.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, kurumsal yapıların daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin dış denge ve büyüme gibi ekonomik parametrelerde de sürdürülebilir başarılara ulaşmasının önemine işaret eden İbrahim Burkay, “Ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hedeflerine doğru sağlam bir zeminde hareket etmesi kritik önem arz etmektedir. Bu noktada en önemli dayanağımız ise hukuksal alanda yürütülen reformlardır. Çünkü hukuk sistemi ne kadar güçlü olursa insanların birbirlerine, kurumlara ve sisteme duyduğu güven de artar. Adalet ve güven duygusu güçlü olan bir ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Bu kapsamda toplumumuzun ve iş dünyamızın ihtiyacına cevap veren düzenlemeler büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.
“Alışık olmadığımız sorunlara çözüm aramaya başladık”
İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın hayata geçirdiği Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin yargıdaki iş yükünü hafifletirken, kurumları ve demokrasiyi güçlendiren; öngörülebilir yatırımlara ve yeni iş olanaklarına zemin hazırlayan, bununla birlikte firmalara uluslararası ticarette zaman ve itibar kazandıran önemli bir ekosistemin parçası olduğunu vurguladı. BTSO TAM’ın işçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasında da önemli bir boşluğu doldurduğunu dile getiren Burkay, şunları kaydetti: “Çalışma hayatının aktörleri olarak pandemi sürecinde hiç alışık olmadığımız sorunlara çözüm aramaya başladık. Ülkemiz sanayiinin dünya rekabeti içinde yerini alması için işçinin de işverenin de eşit şartlar ve eşit haklar altında, amaç birliği içinde çalışması ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır. İşbirliği kanallarının açık tutulmasıyla birlikte güçlü bir dayanışma ve diyalog ortamı, bizleri kalkınma hedeflerimize çok daha kolay bir şekilde ulaştıracaktır. BTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”
İş dünyası ve hukuk camiasından yoğun katılım
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO TAM Divan Başkanı ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Kılıç ve Yüksel Taşdemir’in ev sahipliği yaptığı toplantıya, İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ile iş dünyası temsilcileri ve hukuk camiasından önemli isimler katıldı. 8. Hukuk ve İş Dünyası Buluşmaları’nın ‘Yargıtay Kararları Işığında Cezai ve İdari Sorumluluk’ başlıklı ilk oturumunu Yargıtay 12. Ceza Daire Başkanı Ahmet Er yönetirken, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi Sinan Sezer, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi Serap Kaygusuz ile İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt konuşmacı olarak yer aldı.
Panelin ‘Covid 19 Süreci ve İş Hukuku Uyuşmazlıkları’ başlığıyla gerçekleştirilen ikinci oturumunun moderatörlüğünü ise BTSO TAM Divan Başkanı Irmak Aslan yaptı. İkinci oturumun konuşmacıları ise Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı Yahya Coşgunoğlu, 9. Hukuk Dairesi Başkanı İsmail Cevher, 11. Hukuk Dairesi Başkanı Tamer Demirel, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Süreyya Armutçu ile Bursa Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanı Ömer Gülmüş oldu. Panelin son bölümünde ise iş dünyası temsilcileri, konuşmacılara sorularını yönlendirdi.

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