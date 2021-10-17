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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; kutudaki güvercinler havalandı

DHA

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; kutudaki güvercinler havalandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Bu sırada motosiklet sürücünün arkasındaki kişinin elinde tuttuğu kutuda bulunan 2 güvercin de çarpmanın etkisiyle havalandı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Ankara Caddesi'nde sürücü Erkan Alan'ın (30) kullandığı 16 ALB 724 plakalı hafif ticari araç, Gazi Magosa Caddesi'nden çıkan Suriye uyruklu Rawad Alazab (19) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 60 metre sürüklenerek bariyerlere çarptı.
Havalanan motosikletteki sürücü Alazab ile arkasındaki Celal Becbuc (23) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alazab ve Becbuc İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.
GÜVERCİNLER KUTUDAN ÇIKTI 
Kaza sırasında motosikletteki yolcunun kucağındaki kutu içindeki 2 güvercin de çarpmanın etkisiyle havalandı. Kaza anı ve güvercinlerin uçtuğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin savrulduğu, sürücü ile arkasındaki kişinin yola düşmesi ve çarpmanın şiddetiyle kutudan çıkan güvercinlerin uçtuğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
2021-10-17 15:38:11

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