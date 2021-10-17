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TOFAŞ - Petkimspor: 97-83

DHA

TOFAŞ - Petkimspor: 97-83


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Cruz 24, Cook 17, Zubcic 13, Berk Uğurlu 4, Muhsin Yaşar 13, Emre Tanışan 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Kıvanç Çöl, Yiğit Arslan 3, Bora Satır, Simmons 5
ALİAĞA PETKİM: Conger, Foreman 22, Planinic 16, Browne 18, Nusret Yıldırım 11, Sinan Sağlam, Boran Güler, Yiğit Karalar, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 2, Aldridge 12
1'İNCİ PERİYOT: 18-18
DEVRE: 44-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-69
5 FAUL ALAN: Dk 34.01 Aldridge, 34.28 Foreman (Aliağa Petkim)ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkim'i 97-83 mağlup etti. TOFAŞ´ta Pako Cruz 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Elgin Cook 17 sayı kaydetti.Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan maça Berk Uğurlu, Pako Cruz, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Pako Cruz´un üçlüğüyle buldu. Ev sahibi takım, rakibin sayılarına Berk Uğurlu, Pako Cruz, Muhsin ve Elgin Cook ile karşılık verirken, ilk periyot 18-18 eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyreğin başında Emre Tanışan´ın üç sayılık basketiyle 22-21 üstünlüğü sağlayan TOFAŞ, rakibin 11-0´lık serisine engel olamayınca 29-38 geriye düştü. Pako Cruz´un üçlükleriyle oyundan kopmayan Bursa temsilcisi, Elgin Cook´un serbest atışlarıyla 42-41 öne geçse de devreye 44-45 Petkimspor üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda Pako Cruz ve Elgin Cook´un basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ, 27. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 69-58. Bu kez geri dönüş yapan takım İzmir temsilcisi oldu ve son çeyreğe 69-69 eşitlikle girildi. Dördüncü çeyreğe de üst üste skor bularak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 33. dakikada 6 sayılık farkı yakaladı: 76-70. Kalan dakikalarda farkı giderek açan ev sahibi takım, parkeden 97-83 üstün ayrılarak ligdeki 3'üncü galibiyetine imza attı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-10-17 19:59:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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