TOFAŞ - Petkimspor: 97-83

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Cruz 24, Cook 17, Zubcic 13, Berk Uğurlu 4, Muhsin Yaşar 13, Emre Tanışan 5, Shepherd 13, Berke Büyüktuncel, Kıvanç Çöl, Yiğit Arslan 3, Bora Satır, Simmons 5
ALİAĞA PETKİM: Conger, Foreman 22, Planinic 16, Browne 18, Nusret Yıldırım 11, Sinan Sağlam, Boran Güler, Yiğit Karalar, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 2, Aldridge 12
1'İNCİ PERİYOT: 18-18
DEVRE: 44-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-69
5 FAUL ALAN: Dk 34.01 Aldridge, 34.28 Foreman (Aliağa Petkim)ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında TOFAŞ, sahasında Aliağa Petkim'i 97-83 mağlup etti. TOFAŞ´ta Pako Cruz 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Elgin Cook 17 sayı kaydetti.Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan maça Berk Uğurlu, Pako Cruz, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Pako Cruz´un üçlüğüyle buldu. Ev sahibi takım, rakibin sayılarına Berk Uğurlu, Pako Cruz, Muhsin ve Elgin Cook ile karşılık verirken, ilk periyot 18-18 eşitlikle sonuçlandı. İkinci çeyreğin başında Emre Tanışan´ın üç sayılık basketiyle 22-21 üstünlüğü sağlayan TOFAŞ, rakibin 11-0´lık serisine engel olamayınca 29-38 geriye düştü. Pako Cruz´un üçlükleriyle oyundan kopmayan Bursa temsilcisi, Elgin Cook´un serbest atışlarıyla 42-41 öne geçse de devreye 44-45 Petkimspor üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda Pako Cruz ve Elgin Cook´un basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ, 27. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 69-58. Bu kez geri dönüş yapan takım İzmir temsilcisi oldu ve son çeyreğe 69-69 eşitlikle girildi. Dördüncü çeyreğe de üst üste skor bularak başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 33. dakikada 6 sayılık farkı yakaladı: 76-70. Kalan dakikalarda farkı giderek açan ev sahibi takım, parkeden 97-83 üstün ayrılarak ligdeki 3'üncü galibiyetine imza attı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-10-17 19:59:03
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