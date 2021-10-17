TFF 1. Lig: Bursaspor: 3 - Boluspor: 1

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TFF 1. Lig 9. haftasında Bursaspor, sahasında Boluspor’u ağırladı. Mücadeleyi yeşilbeyazlı takım 31 kazandı.



Maçtan dakikalar

3. dakikada kornerden gelen topu Alasgarov kafasıyla arkaya sektirdi. Kalenin dibinde bekleyen Nicolas Zalazar, kafa vuruşula topu ağlara yolladı. 10

22. dakikada Massimo Bruno’nun kornerden açtığı ortaya iyi yükselen İsmail Yüksel, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 20

43. dakikada kullanılan kornerde kale önünde topla buluşan Odise Roshi’nin yaptığı vuruş az farkla üstten auta gitti.

51. dakikada Tim Matavz ceza sahasında topla buluştu. Vuruşu defansta sekip Massimo Bruno’nun önüne düştü. Bruno da takipçiliğini konuşturarak kaleci ve defansın arasına girerek topu ağlara gönderdi. 30

53. dakikada Kabongo Kasongo, ceza sahasına açılan ortada seken topu iyi takip etti ve tek dokunuşla golü buldu. 31

55. dakikada Kabongo Kasongo, müsait pozisyonda kalenin önünde topa ters dokununca mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

66. dakikada Fethi Özer’in kafa vuruşunda kaleci Canberk Yurdakul son anda topu çeldi. Kale önüne koşan Kabongo Kasongo da istediği vuruşu yapamadı.



Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Muhammet Yumak xxx, Baran Eraslan xxx

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Luka Capan xxx, Nicolas Zalazar xxx, Mert Yılmaz xx, Kerem Şen xx (Aykut Akgün dk 87 ?), İsmail Yüksek xx (Emirhan Aydoğan dk. 59 xx), Namiq Alasgarov xx (Eren Güler dk. 87 ?), Mehmet Erdem Uğurlu ? (Onur Atasayar dk. 19 xx), Burak Altıparmak xx, Massimo Bruno xx, Tim Matavz x (Batuhan Kör dk. 59 xx)

Yedekler: Deniz Aydın, Hasan Ayaroğlu, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Boluspor: Gentian Selmani xx, Abdurrahim Dursun xx, Fethi Özer xx, Eray Ataseven x (Tugay Kacar dk. 64 xx), Dejvi Bregu xx (Hakan Bilgiç dk. 82 ?), Jakob Novak xx, Odise Roshi xx, Mehmet Zahit Çınar xx, Kabongo Kasongo xxx, Ali Keten xx, Abdurrahim Canlı x

Yedekler: Ömer Alıcı, Onoriode Marshal Odah, Arda Hilmi Şengül, Diyar Kaba, Bertu Alican Özyürek, Berk Yıldız, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Goller: Nicolas Zalazar (dk. 3), İsmail Yüksek (dk. 22), Massimo Bruno (dk. 51) (Bursaspor), Kabongo Kasongo (dk. 53) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Odise Roshi, Jakob Novak, Dejvi Bregu, Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor), Onur Atasayar (Bursaspor)

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